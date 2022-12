Nonton Bareng Teroooss di Jakarta Jadi Saksi Messi Angkat Trofi Piala Dunia Qatar 2022, Suasana Pecah!

ERA.id - Rangkaian event Nonton Bareng Teroooss yang digelar oleh IndiHome selaku sponsor lokal FIFA World Cup 2022 Qatar memasuki kota terakhir. Hal ini seiring dengan piala dunia yang telah memasuki babak final antara Prancis vs Argentina pada Minggu, 18 Desember 2022.



Berlokasi di Asthana, Kemang, Jakarta, antusias penikmat bola sangat tinggi dalam menyambut partai pamungkas ini. Sejak petang, ratusan para penikmat sepak bola sudah memadati venue yang tanpa ada pungutan masuk sama sekali. Sambil menunggu pertandingan dimulai masyarakat yang hadir menghabiskan waktu untuk sekedar berfoto dengan beberapa poster iconic dari pesepak bola ternama yang ada di venue acara.



“Kami menyadari betul akan ada banyak sekali orang yang datang bahkan jauh sebelum pertandingan dimulai. Karena itu kami menyediakan booth IndiHome yang yang menyediakan beragam hadiah menarik, photo booth 360, bisa juga menukarkan poin myIndiHome dan lain sebagainya untuk bisa dinikmati oleh siapa saja,” kata Vice President Marketing Management PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, E. Kurniawan dalam keterangan resmi yang diterima Era.id



Terpantau, banyak keseruan di booth sebelum partai final berlangsung. Para pengunjung berdatangan ke booth IndiHome untuk mencoba beberapa hiburan seperti juggling challenge, tendang bola, kuis menarik berhadiah dan bisa juga melakukan tukar poin myIndiHome. Di panggung hiburan juga diramaikan oleh aksi dance dan musisi Andy Rif untuk menghibur penonton yang datang sembari menunggu kick off berlangsung.



Wajar saja acara yang berlangsung dipadati oleh para penggemar sepak bola. Sorotan tertuju kepada Kylian Mbappe (Prancis) dan Lionel Messi (Argentina) yang menjadi tumpuan negara masing-masing untuk mencetak angka. Dan ternyata pertandingan final memang berlangsung sangat seru hingga berlanjut ke babak adu penalti. Hingga akhirnya Argentina menjadi tim terbaik dunia dan Messi pun dinobatkan sebagai pemain terbaik sepanjang masa lantaran akhirnya bisa melengkapi trofi pamungkasnya.



Kesuksesan acara ini tidak terlepas dari dukungan IndiHome sebagai bagian dari Telkom Group yang bekerjasama dengan Surya Citra Media selaku official broadcaster FIFA World Cup Qatar 2022 yang memanjakan penikmat sepak bola dunia. “Kami berterima kasih kepada seluruh pihak dan dukungan masyarakat yang berpartisipasi memeriahkan dan mensukseskan event Nonton Bareng Teroooss. Ke depannya kami melalui IndiHome akan terus menyajikan tayangan olahraga berkualitas bagi masyarakat,” kata E. Kurniawan.