Bus Pemain Thailand Diserang di Suporter IndonesiaGBK, Netizen: Kampung! Memalukan

ERA.id - Bus yang berisikan pemain Thailand, baru-baru ini diserang oleh suporter timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, pada Kamis (29/12/2022).

Indonesia akan melawan Thailand dalam Grup A Piala AFF 2022. Laga tersebut kickoff pada pukul 16.30 WIB. Sayang kedatangan Thailand ke Indonesia berujung para insiden yang memalukan.

Lewat video yang beredar di media sosial. Aksi penyerang bus Thilang terjadi di gerbang masuk menuju stadion. Bus yang ingin melintas kemudian dihadang oleh sekumpulan suporter, lalu mereka melempar batu dan memukul bagian samping bus.

Asisten pelatih Thailand, Wasapol Kaewpaluk, menampilkan kaca bus yang retak dibeberapa bagian sampai ada yang pecah akibat lemparan batu. Namun tidak ada korban luka dalam aksi tersebut.

Sementara analis Thailand, Luis Viegas, mempertanyakan keberadaan pihak keamanan Indonesia untuk para pemain Thailand saat di jalan. Dengan keamanan yang minim, alhasil mengorbankan kaca bus yang pecah.

First game with public after the tragedy in Malang! Where is the security?! pic.twitter.com/Nb2qjBjXaY