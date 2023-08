Profil Muhammad Ragil Striker Jangkung Timnas U-23, Disoroti karena Tampil Melempem

ERA.id - Muhammad Ragil menjadi salah satu pemain Timnas Indonesia U-23 yang diperbincangkan oleh netizen karena penampilannya yang melempem. Saat laga melawan Malaysia dan Timor Leste dalam Piala AFF U-23 2023, striker muda ini mengalami penurunan performa. Seperti apa profil Muhammad Ragil sebagai ujung tombak skuad garuda?

Muhammad Ragil dipercaya oleh pelatihan Shin Tae-yong untuk memperkuat lini depan Timnas Indonesia. Sayangnya striker jangkung tersebut belum memberikan konribusi memuaskan bagi skuad Garuda karena dinilai tampil di bawah standar. Akibat performa yang kurang maksimal tersebut, banyak netizen penasaran dengan profil Muhammad Ragil.

Profil Muhammad Ragil

Muhammad Ragil merupakan pemain Timnas Indonesia U-23 dari Bhayangkara FC. Pria jangkung ini lahir di Deli Serdang, Sumatera Utara, pada 2005. Ia memiliki tubuh dengan tinggi mencapai 185 cm.

Muhammad Ragil menjadi pemain dengan posisi penyerang alias striker, namun kadang juga mengisi peran second striker. Pria berusia 18 tahun ini merupakan mantan striker Garuda Select. Saat ini Ragil membela klub Bhayangkara FC sejak Juli 2023.

Muhammad Ragil (IG: muhammad.ragil23)

Perjalanan Karier Muhammad Ragil di Dunia sepak Bola

Muhammad Ragil sudah meniti kecintaan pada dunia bola sejak belia. Sebelum berkarir secara profesional di Garuda Select dan Bhayangkara FC, Ragil kecil belajar sepak bola di Sekolah Sepak Bola (SSB) Gumarang pada tahun 2013 saat usianya 8 tahun.

Pada tahun 2017, Muhammad Ragil mengasah skill sepak bolanya bersama SSB Sampali. Kemudian ia masuk ke Diklat Medan pada tahun 2020. Dengan talentanya yang gemilang di lapangan hijau, Ragil melanjutkan kariernya dengan berseragam Bhayangkara U-18 di Elite Pro Academy (EPA) U-18 2021/2022.

Bersama Bhayangkara U-18, Muhammad Ragil turut mengantarkan timnya memenangkan juara dan dirinya berhasil mendapat penghargaan sebagai pemain terbaik. Setelah itu, karier Ragil pun semakin merangkak naik karena dirinya bergabung dengan Garuda Select Jilid 5.

Sebelum menyentuh kasta tertinggi sepak bola tanah air, Muhammad Ragil terlebih dulu terbang ke Inggris dan Italia untuk mengikuti Garuda Select Jilid 5. Dilatih oleh legenda Chelsea Denis Wise, insting Ragil dalam mencetak gol pun berkembang pesat.

Saat menempa latihan di Inggris, Muhammad Ragil mendapat kesempatan melawan tim-tim akademi dari klub-klub negeri The Three Lion dan Italia. Di Eropa, Ragil berhasil menorehkan 3 gol dari lima pertandingan yang salah satunya ke gawang Brighton and Hove Albion.

Pada Juli 2023, Muhammad Ragil bergabung dengan klub Bhayangkara FC. Dalam laga pekan pertama Liga 1 2023/2024, Ragil masuk starting line-up Bhayangkara Presisi Indonesia. Ragil tampil cukup mengejutkan karena menjadi pencetak gol termuda di BRI Liga 1.

Pemain jangkung tersebut menorehkan gol perdananya di level profesional ke gawang klub PSIS Semarang. Berkat penampilannya yang impresif dan cukup apik di Liga 1, Ragil pun dipanggil oleh Shin Tae-yong untuk ikut membela Timnas Indonesia U-23.

Ajang Piala AFF U-23 2023 menjadi kali pertamanya ragil merasakan berseragam merah putih kebanggan Indonesia. Ia berangkat ke Thailand bersama punggawa timnas lainnya dengan misi meraih gelar juara.

Namun sayangnya Ragil belum bisa menunjukkan performa apik di Piala AFF. Skuad Garuda harus menelan kekalahan dari Malaysia dengan skor 1-2. Pada laga menghadapi Timor Leste pun Ragil masih belum tampil bagus sebagai lini serang timnas.

Demikianlah profil Muhammad Ragil sebagai striker muda berpostur jangkung yang dimiliki oleh Timnas Indonesia U-23. Meski sempat mencuri perhatian berkat penampilan eloknya di Liga BRI 1, namun Ragil justru dinilai melempem saat membela timnas di Piala AFF.

