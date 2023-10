Profil Megawati Hangestri Atlet Voli Indonesia yang Dipuja di Korea Selatan

ERA.id - Megawati Hangestri, atlet voli berbakat asal Jember, telah menjadi sorotan di Korea dengan prestasinya yang mengesankan. Profil Megawati Hangestri menarik untuk dibahas dengan perjalanan karir yang cemerlangnya.

Artikel ini akan membahas lebih lanjut tentang perjalanan gemilang Megawati Hangestri, atlet voli muda Indonesia dengan banyak prestasi dan pengakuan di dunia voli.

Profil Megawati Hangestri

Main Voli Sejak Usia 14 Tahun

Hangestri Pertiwi, yang akrab disapa Megawati, lahir di Jember pada tanggal 20 September 1999. Ia menyelesaikan pendidikan tingkat S1 di jurusan Manajemen dari Universitas Kahuripan Kediri pada tahun 2020.

Karirnya sebagai atlet voli dimulai sejak usia 14 tahun. Saat itu, Megawati menjadi salah satu pemain muda dalam tim Surabaya Bank Jatim di Livoli Divisi Utama 2015. Kemudian, Megawati turut berkompetisi dalam Proliga 2015 sebagai pemain dalam Tim Jakarta Pertamina Fastron.

Bergabung Timnas Voli Putri

Megawati kemudian bergabung dengan Timnas Voli Putri Indonesia sejak tahun 2017. Setelah itu, ia mulai menjajaki peluang untuk berkompetisi di tingkat internasional, yang akhirnya membawanya bergabung dengan Red Sparks.

Menjadi MVP

Prestasi Megawati semakin mencuri perhatian publik saat ia bersama tim Daejeon ChengKwanJang Red Sparks berkompetisi di Liga Voli Korea Selatan musim 2023/2024. Ia berhasil meraih penghargaan MVP dalam dua pertandingan awalnya, sehingga nama Megawati kembali menjadi sorotan dalam dunia voli internasional.

Prestasi Megawati semakin mencuri perhatian publik saat ia bersama tim Daejeon (x)

Disorot di Korea Selatan

Megawati Hangestri Pertiwi telah membuktikan prestasinya di tingkat internasional. Bersama tim Daejeon ChengKwanJang Red Sparks, ia berkompetisi di Korea Selatan. Pada tanggal 17 Oktober 2023, meskipun timnya telah mengalami kekalahan, namanya terus menjadi pusat perhatian masyarakat Korea Selatan.

Atlet Pertama Indonesia yang Bergabung di Tim Voli Korea

Pengabdian Megawati di dunia voli selama bertahun-tahun, dengan segala tantangan dan rintangan yang dihadapi, membuatnya sangat tersentuh saat menjadi atlet Indonesia pertama yang bergabung dengan Liga Voli Korea Selatan.

Meskipun mengalami kekalahan pada pertandingan debutnya, Megawati memiliki tekad yang kuat untuk meraih kemenangan dalam pertandingan berikutnya bersama tim Red Sparks.

Kemampuan Smash Luar Biasa

Megawati adalah seorang pemain yang sangat handal dalam posisi outside hitter atau opposite. Keunggulan utamanya terletak pada kemampuannya melepaskan smes dengan kekuatan luar biasa, sulit untuk dibendung oleh lawan.

Penampilannya yang konsisten sebagai pemain yang mampu menghasilkan banyak poin membuatnya dikenal dengan julukan "Megatron" oleh para penggemar voli di Indonesia.

Prestasi Megawati

Selama kariernya di berbagai klub, Megawati telah membela beberapa tim terkemuka, seperti Jakarta PGN Popsivo Polwan pada tahun 2018, Jakarta BNI 46 pada tahun 2020, Supreme Chinburi pada tahun 2021, Jakarta Pertamina Fastron pada tahun 2022, Ha Phu Thanh Hoa pada tahun 2022, dan saat ini bersama Red Sparks di Korea Selatan.

Prestasi individu Megawati juga patut diacungi jempol, termasuk penghargaan Best Server ASEAN Grand Prix 2019, Best Scorer Asian Qualification Summer Olympics, Best Server Proliga, Best Opposite Spiker ASEAN Grand Prix 2022, serta Best Opposite Spiker Asian Challenge Cup 2023. Semua prestasi ini menjadi bukti kemampuan dan dedikasi Megawati sebagai salah satu pemain voli papan atas di Indonesia dan internasional.

Selain profil megawati hangestri, ikuti artikel-artikel menarik lainnya juga ya. Ingin tahu informasi menarik lainnya? Jangan ketinggalan, pantau terus kabar terupdate dari ERA dan follow semua akun sosial medianya! Bikin Paham, Bikin Nyaman…