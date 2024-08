Fakta Kemenangan Timnas U20 Vs Argentina, Salah Satunya Karena Pemain Ini

ERA.id - Timnas U20 Indonesia baru saja mengukir sebuah kejutan yang gemilang. Para pemuda yang diasuh Indra Sjafri tersebut sukses melakukan comeback dan menaklukkan Argentina dengan skor akhir 2-1. Kemenangan Timnas U20 Indonesia tersebut didapatkan dalam laga perdana Seoul Earth On Us Cup 2024 di Mokdong Stadium Seoul, Rabu (28/8/2024) sore WIB. Peraihan ini menjadi modal bagus bagi Indonesia untuk pertandingan selanjutnya melawan Thailand, Jumat (30/8/2024). Simak beberapa fakta kemenangan Timnas U20 vs Argentina di bawah ini yang dirangkum ERA.

Fakta Kemenangan Timnas U20 vs Argentina

Timnas U20 Indonesia Tampil Meyakinkan

Meskipun yang dihadapi adalah salah satu tim terkuat di dunia, Indonesia tidak terlihat minder. Sebaliknya, Garuda Muda memberikan penampilan meyakinkan dengan mengimbangi pemain muda Argentina.

Sempat tertinggal lebih dulu, Dony Tri Pamungkas dkk menunjukkan mentalitas luar biasa hingga akhirnya mampu menguasai dan membalik keadaan. Tim tertinggal lebih dulu setelah La Albiceleste mencetak gol pada menit ke-17 dengan tandukan keras Mirko Juarez. Skor 0-1 menutup babak pertama pertandingan.

Hal ini mendorong pelatih Timnas U20 Indonesia Indra Sjafri menyusun strategi untuk membuat perubahan di tim. Pada babak kedua, penampilan tim terlihat lebih agresif. Hal ini membuahkan hasil, Kadek Arel menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada menit ke-75. Lima menit berikutnya, Maouri Ananda Yves membawa Timnas U20 Indonesia mengembalikan keadaan menjadi 2-1 dari eksekusi penalti tepat di menit ke-80. Laga pun selesai dengan kemenangan 2-1 untuk Indonesia.

Kadek Arel Sang Pembuka Jalan

Selain piawai dalam menjaga kekuatan lini pertahanan Timnas U20 Indonesia, Kadek Arel menjadi pembeda dalam laga melawan Argentina. Setelah jeda babak pertama, ia berhasil memecah kebuntuan dan menyamakan kedudukan. Gol ke gawang Timnas U20 Argentina ini mempertegas peran pemain Bali United tersebut yang selalu menjadi solusi pemecah kebuntuan tim saat lini serang mengalami deadlock. Hal itu dibuktikan dalam laga Piala AFF U20 2024 di mana ia berhasil menyarangkan tiga gol.

Peran Penting Ikram Alghifarri di Bawah Mistar Gawang

Salah satu pemain Timnas U20 Indonesia yang terlihat menonjol di laga ini yaitu penjaga gawang, Ikram Alghifarri. Ia memperlihatkan penampilan terbaiknya dalam melawan tim sekelas Argentina. Beberapa kali ia berhasil menepis peluang-peluang emas yang ditembak oleh pemain lawan. Penampilan gemilangnya di bawah mistar gawang Timnas U20 Indonesia juga semakin menambah kepercayaan diri tim hingga akhirnya berhasil melakukan comeback.

Didukung Suporter Indonesia

Meski tampil di Korea Selatan, Timnas U20 Indonesia tetap menerima dukungan dari suporter Merah Putih di stadion. Kebanyakan dari mereka merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang tengah merantau ke Negeri Gingseng tersebut. Selain itu, terlihat juga pemain Timnas Indonesia yang sedang meniti karier di Korsel, Pratama Arhan, yang menonton di bangku penonton. Dukungan yang diberikan suporter ini tentunya semakin menambah motivasi pemain Timnas U20 Indonesia saat bertanding di atas lapangan yang berhasil meraih kemenangan.

Indra Sjafri. (Foto: Dok. PSSI)

Strategi Jitu Indra Sjafri

Dalam pertandingan ini, pelatih Indra Sjafri menerapkan strategi jitu. Ia tidak memaksakan timnya bermain secara terbuka dan lebih menekankan kedisiplinan dalam bermain dan selanjutnya melancarkan serangan balik cepat secara efektif. Strategi tersebut berbuah manis, meskipun sempat tertinggal terlebih dahulu. Indonesia berhasil meredam gempuran-gempuran pemain Argentina dan meraih kemenangan.

Itulah fakta kemenangan Timnas U20 vs Argentina yang berlangsung di Mokdong Stadium Seoul, Rabu (28/8/2024) sore WIB.

