Cara Menonton UFC Secara Langsung dan Eksklusif Lewat Televisi

ERA.id - Olahraga bela diri campuran (MMA) telah menjadi fenomena global, lantaran banyak penggemar yang terus menanti pertarungan demi pertarungan yang ditayangkan oleh Ultimate Fighting Championship (UFC).

Promotor terbesar MMA memiliki banyak program pertarungan yang telah disusun untuk menyenangkan para penggemar, di antaranya UFC Fight Night dan Pertarungan utama UFC di acara bernomor.

Dari kedua jenis acara tersebut, UFC Fight Night menampilkan berbagai macam pertarungan sedangkan perebutan gelar juara hanya ada di acara bernomor.

Seperti UFC 309, Pertarungan ini merupakan acara utama UFC di bulan November 2024 yang akan mempertemukan Jon Jones dan Stipe Miocic untuk perebutan gelar juara UFC kelas heavyweight.

Sejak didirikan pada 1993, UFC telah menjadi bagian penting dalam mempopulerkan MMA, mulai dari menyiarkan di televisi hingga pertarungan khusus yang berbayar.

Pada perkembangannya UFC menjangkau seluruh dunia dengan membuka layanan streaming dengan berbagai macam biaya langganan.

UFC bekerjasama dengan perusahaan media terbesar di Amerika Serikat ESPN+ untuk menayangkan berita dan menyiarkan langsung pertandingan UFC baik yang Fight Night maupun yang bernomor.

Paket berlanggan yang ditawarkan ESPN+ mulai dari 11.99 Dollar AS per bulan 119.9 Dollar AS. Pada pertandingan berbayar media khusus olahraga, mematok harga 134.98 Dollar AS per tahun.

Selain ESPN+, UFC juga memiliki streaming dan berita sendiri seperti UFC Fight Pass menawarkan 2 paket khusus di antaranya paket bulanan 9.99 Dollar AS dan paket tahunan 95.99 Dollar AS.

Penggemar MMA di luar Amerika Serikat khususnya Indonesia dapat berlangganan melalui Mola TV, layanan streaming tersebut merupakan satu-satunya official broadcaster UFC.

Dengan harga mulai dari Rp59.000 per bulan sudah mendapatkan hiburan dan olahraga secara non stop. Mola TV memberikan penawaran terjangkau berdasarkan durasi langganan.

Paket 3 bulan Rp149.000, paket 6 bulan Rp299.000, paket 1 tahun Rp499.000. Semua paket tersebut sudah dapat mengakses pertandingan UFC bernomor atau per tayang.