Respons Spekulasi, Amorim Ogah Komentari Kedatangan Cunha ke MU

ERA.id - Pelatih Manchester United (MU) Ruben Amorim enggan merespons isu bahwa timnya akan kedatangan striker baru dari Wolves yaitu Matheus Cunha.

Hal ini dikatakan Amorim setelah MU menelan kekalahan pada pertandingan pramusim pertamanya melawan ASEAN All Stars dengan skor 0-1 di Stadion Bukit Jalil, Malaysia, Rabu.

"Itu adalah sesuatu untuk kalian, juga untuk mengambil kesempatan karena ini adalah waktu kalian, tetapi saya tidak akan mengonfirmasi apa pun. Saya tidak punya berita. Kita lihat saja nanti, tetapi akan ada beberapa perubahan," kata Amorim, dikutip dari laman resmi klub, Kamis kemarin.

Sementara itu, rumor kencang Cunha akan ke MU bahkan sudah dikonfirmasi "here we go" oleh pakar transfer Fabrizio Romano.

Dalam cuitan di akun X resminya, Romano mengatakan bahwa kesepakatan lisan bahwa MU mendapatkan Cunha sejak Minggu malam tak berubah. Setan Merah, kata Romano, telah setuju menebus klausul pemain asal Brasil itu dari Wolves senilai 62,5 juta pound sterling atau sekitar Rp1,37 triliun.

"Tidak diragukan lagi sejak Minggu malam: Matheus Cunha akan menjadi pemain Manchester United dari Wolves dengan klausul pelepasan sebesar £62,5 juta yang dibayar secara mencicil," tulis jurnalis asal Italia tersebut.

"Kesepakatan lisan dilakukan pada hari Minggu dan akan ditandatangani secara resmi minggu depan, seperti yang selalu direncanakan," tambah dia.

Adapun, di musim ini striker berumur 26 tahun itu menctak 17 gol dan enam assists untuk Wolves di kompetisi domestik. Catatan kontribusi golnya ini sedikit bertambah dari musim sebelumnya dari total mencetak 14 gol dan delapan assist.