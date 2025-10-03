Perkenalkan Trionda, Bola Canggih yang Bakal Dipakai dalam Piala Dunia 2026

ERA.id - FIFA meluncurkan bola resmi pertandingan untuk Piala Dunia 2026, Trionda, yang menggabungkan penyempurnaan teknologi canggih dan detail desain bercirikan tiga negara tuan rumah, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada.

Bola tersebut kembali dirancang oleh produsen asal Jerman, Adidas, yang telah menjadi penyedia bola resmi Piala Dunia sejak turnamen 1970.

“Saya senang dan bangga mempersembahkan Trionda,” kata Presiden FIFA Gianni Infantino saat bola itu diperkenalkan di New York, dikutip dari Yahoo Sports, Jumat (3/10/2025).

Piala Dunia 2026 merupakan edisi pertama yang diselenggarakan oleh tiga negara, dengan 48 tim peserta. Ajang empat tahunan itu menginspirasi nama sekaligus desain bola yang menampilkan warna merah, biru, dan hijau.

Ikon dari masing-masing negara tuan rumah juga ditampilkan, daun maple dari Kanada, burung elang dari Meksiko, dan bintang dari Amerika Serikat, dengan simbol segitiga yang merujuk pada persatuan ketiga negara tersebut.

Hal yang tidak tampak di permukaan adalah kemajuan teknologi yang mencakup lekukan dalam pada bola, yang diklaim Adidas berfungsi untuk menghasilkan stabilitas optimal saat melayang di udara dan ikon timbul yang meningkatkan daya cengkeram dalam kondisi basah atau lembap.

Sebuah chip sensor gerak akan mengirimkan informasi tentang pergerakan bola, menyalurkan data ke sistem video assistant referee (VAR).

Peluncuran ini menandai langkah lain dalam hitungan mundur menuju Piala Dunia di Amerika Utara, yang akan digelar pada 11 Juni–19 Juli tahun depan.

FIFA juga telah meluncurkan prosedur penjualan tiket daring bertahap, dengan lebih dari 4,5 juta penggemar dari 216 negara dan teritori telah ikut serta dalam undian prapenjualan.

Pengundian grup para peserta Piala Dunia 2026 akan diselenggarakan di Washington pada 5 Desember.