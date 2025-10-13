AXIS Nation Cup 2025 Sukses Digelar, Lahirkan Atlet Muda Berbakat Indonesia

ERA.id - PT XL SMART Telecom Sejahtera Tbk (XLSMART), melalui mereknya yang berfokus pada anak muda, AXIS, sukses menggelar AXIS Nation Cup (ANC) 2025 yang melahirkan atlet muda berbakat Indonesia.

AXIS Nation Cup menjadi turnamen futsal SMA/SMK terbesar di Indonesia. Dengan tema "Suara Para Juara", AXIS Nation Cup 2025 hadir menjangkau siswa di 40 kota di seluruh Indonesia dengan 17.350 atlet pelajar bertalenta yang turut berkompetisi.

Babak Grand Final AXIS Nation Cup 2025 digelar pada Sabtu, 11 Oktober 2025 di Istora Senayan Jakarta. Total ada 16 tim berlaga yang memperebutkan juara, setelah melalui babak penyisihan yang ketat.

Tahun 2025 menjadi tahun ketiga gelaran AXIS Nation Cup digelar. Ajang ini bukan sekadar kompetisi, namun melahirkan sosok atlet muda yang berhasil melanjutkan karier ke liga profesional. Salah satunya Muhammad Irfan Hamid yang menjadi Best Player ANC 2024 kini masuk ke klub Asahan Allstar Samarinda.

Direktur & Chief Commercial Officer XLSMART, David Arcelus Oses, mengatakan, sebagai merek anak muda di Indonesia, AXIS senantiasa mendukung semangat, sportivitas, dan kreativitas melalui AXIS Nation Cup.

"Dengan semangat 'Suara Para Juara', kami berharap turnamen ini tidak hanya sekadar kompetisi futsal, tetapi juga menjadi kesempatan bagi anak muda untuk menyuarakan ambisi dan aspirasi mereka," ungkapnya.

Grand Final AXIS Nation Cup 2025

Grand Final Axis Nation Cup 2025 mempertontonkan duel 16 tim yang memperebutkan juara. Pada kategori putri, tim yang lolos terdiri atas SMAN 2 Mojokerto, SMA Muhammadiyah 1 Palembang, SMAN 25 Batam, SMK Nusantara Jakarta, dan SMKS Ma'arif Purbolinggo Lampung.

Sementara itu di kategori putra ada sebelas tim yang bersaing, diantaranya SMK Nusantara Jakarta, SMKN 1 Balikpapan, SMAN 1 Cianjur, SMKN 2 Surabaya, SMAN 2 Raha Kendari, SMKN 1 Batam, SMAN 3 Cibinong, SMAN 10 Bekasi, MAN 1 Sukabumi, SMA PGRI 109 Tangerang, dan SMKN 1 Cilegon.

AXIS menghadirkan Hector Souto, pelatih futsal profesional, untuk memberikan coaching clinic khusus untuk peserta Grand Final dan pelatih tim secara eksklusif selama 2 jam, satu hari sebelum Grand Final berlangsung.

Coach Hector memberikan pelatihan dan tips yang dia terapkan ke Timnas Indonesia. Hal ini menjadi bukti bahwa AXIS terus berkomitmen untuk mendukung masa depan futsal Indonesia yang gemilang melalui kesempatan bersama para profesional.

Pemenang Grand Final Axis Nation Cup 2025

Babak Grand Final menyuguhkan pertandingan final yang sangat ketat. Para tim berjuang keras memperebutkan gelar juara AXIS Nation Cup 2025. Gemuruh suporter dan penonton pun memenuhi stadion Istora Senayan.

SMAN 2 Mojokerto berhasil menjuarai futsal putri AXIS Nation Cup 2025 usai mengalahkan SMK Nusantara, melalui adu penalti yang dramatis. SMAN 2 Mojokerto membawa pulang trofi setelah meraih kemenangan dengan skor penalti 2-1. Kemenangan ini mengukir kembali prestasi SMAN 2 Mojokerto yang tahun lalu juga menjuarai futsal putri AXIS Nation Cup 2024.

Sementara itu, juara futsal putra akhirnya diraih SMK Nusantara yang mengalahkan SMAN 10 Bekasi dengan skor ketat 4-3, setelah tahun lalu SMK Nusantara harus puas sebagai runner up AXIS Nation Cup 2024.

Pertandingan SMK Nusantara vs SMAN 10 Bekasi tak kalah menegangkan, kedua tim memiliki skor seimbang 3-3 di menit-menit terakhir. Hingga gol tak terduga di 28 detik terakhir datang dari pemain SMK Nusantara dan membalikkan skor menjadi 4-3.

Bukan lagi runner up, perjuangan dan semangat pantang menyerah siswa SMK Nusantara akhirnya membuahkan hasil ketika seluruh tim berpose dengan memegang piala kejuaraan pertama AXIS Nation Cup 2025.

Hadiah Grand Final Axis Nation Cup 2025

Para pemenang AXIS Nation Cup 2025 membawa pulang hadiah fantastis yang sudah dipersiapkan AXIS, berikut kategorinya:

Hadiah Pemenang Futsal Putra:

Juara 1 SMK Nusantara : Rp100.000.000

Juara 2 SMAN 10 Bekasi : Rp50.000.000

Juara 3 SMAN 3 Cibinong: Rp25.000.000

Hadiah Pemenang Futsal Putri:

Juara 1 SMAN 2 Mojokerto : Rp50.000.000

Juara 2 SMK Nusantara : Rp25.000.000

Selain tim, penghargaan individu juga diberikan kepada Best Player, Best Coach untuk tim putra maupun putri, hingga Tim Fairplay untuk putra dan putri.

Penutupan Grand Final Axis Nation Cup 2025 Menghadirkan JKT 48 hingga Slank

Grand Final juga menampilkan kolaborasi musik spesial antara artis-artis dan penampilan EDM yang epik. JKT48 membuka panggung musik dan langsung menyorot perhatian para fans JKT48 alias Wota dengan sorakannya.

Suasana Istora Senayan semakin meriah dengan penampilan DJ Murry X Akemi. Penonton semakin pecah dan bergoyang bersama dengan performa selanjutnya yang menampilkan Feel Koplo.

Hingga sang bintang legendaris Slank akhirnya muncul dan menutup acara dengan berbagai lagu hits-nya, yang membuat seisi Istora Senayan bernyanyi bersama.