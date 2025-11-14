Bakal Ada Patung Messi di Stadion Barcelona Camp Nou

ERA.id - Barcelona dikabarkan tengah menyiapkan pembuatan desain patung dari legenda hidup klub, Lionel Messi, di area luar Stadion Camp Nou, Barcelona.

Presiden Barcelona Joan Laporta mengonfirmasi kepada The Athletic, Jumat, bahwa ide tersebut memang tengah direncanakan.

"Kami tengah bekerja untuk pembangunan tersebut (patung Messi). Tentu saja Messi dan keluarganya setuju untuk ide pembuatan patung tersebut," kata Joan Laporta dikutip dari The Athletic.

Namun Laporta kini mengungkapkan bahwa desain patung dari La Pulga tersebut masih dalam tahap pengerjaan dan belum rampung. Akan tetapi setelah desain tersebut rampung, pihak Barcelona akan meminta izin penggunaan desain tersebut kepada pihak Messi.

"Kami sebagai fan Barcelona sangat senang dengan memberikan penghormatan berupa patung untuk Lionel Messi di stadion baru nanti," kata Laporta.

Kapten tim nasional Argentina tersebut merupakan salah satu pemain tersukses yang membela Barcelona dengan total menyumbangkan 34 trofi termasuk sepuluh gelar Liga Spanyol dan empat gelar Liga Champions. Messi juga total telah menorehkan 672 gol saat berseragam Barcelona.

Masa bakti Messi bersama Barcelona berakhir pada musim panas 2021 setelah kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan perpanjangan kontrak, La Pulga kemudian hengkang ke Paris Saint-Germain (PSG).

Setelah berpetualang selama dua musim di Paris, Messi memutuskan untuk berlabuh ke klub Amerika Serikat Inter Miami hingga saat ini.