Flick Bangga walau Barcelona Gagal Masuk Final Copa del Rey

ERA.id - Pelatih Barcelona, Hans-Dieter "Hansi" Flick bangga meski timnya meski gagal ke final Piala Raja Spanyol 2025/2026 lantaran kalah agregat dengan Atletico Madrid di semifinal.

Pada leg kedua semifinal di Stadion Camp Nou, Barcelona, Rabu (4/3/2026) dini hari WIB, Barcelona menang 3-0 atas Atletico, tetapi itu tidak meloloskan mereka karena kalah 0-4 pada leg pertama di Madrid.

"Jelas saya sedih karena kami tidak mencapai target untuk lolos ke final di Sevilla, tetapi kami bisa sangat bangga. Kami sudah memberikan segalanya," ujar Flick dikutip dari laman resmi Barcelona.

Menurut juru taktik asal Jerman itu, setiap pemainnya bermain dengan hati di lapangan. Flick menilai Lamine Yamal dan kawan-kawan memperlihatkan performa luar biasa saat menumbangkan Atletico pada leg kedua.

Dia senang dengan kualitas yang diperlihatkan Barcelona meski mereka diperkuat pemain-pemain belia jebolan La Masia seperti Paul Cubarsi, Gerard Martin, Marc Bernal, dan Lamine Yamal.

Flick pun meminta anak-anak asuhnya untuk melupakan kegagalan di Piala Raja dan fokus ke laga berikutnya mengingat perjalanan Barcelona masih panjang, baik di Liga Spanyol maupun Liga Champions UEFA.

"Kami harus terus seperti ini, tetapi pertama-tama kami harus memulihkan diri dan melangkah setahap demi setahap karena perjalanan di liga dan Liga Champions masih sangat panjang," kata pria berusia 61 tahun itu.

Barcelona menang 3-0 atas Atletico Madrid dalam leg kedua semifinal Piala Raja Spanyol 2025/2026 di Stadion Spotify Camp Nou, Barcelona, Rabu dini hari WIB. Gol dicetak oleh Marc Bernal (29',72') dan Raphinha (45'+5').

Sementara, bagi Atletico Madrid, kesuksesan melaju ke final Piala Raja Spanyol musim ini menjadi yang pertama sejak musim 2012/2013. Kala itu mereka keluar sebagai juara usai menumbangkan Real Madrid di final dengan skor 2-1.