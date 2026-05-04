Real Madrid Hampir Pasti Puasa Gelar Liga Lagi

ERA.id - Real Madrid belum 'berlebaran' dalam waktu dekat. Kemungkinan mereka puasa gelar lagi musim ini.

Bagaimana tidak, di Liga Spanyol, Barcelona yang berada di pucuk klasemen, cuma butuh dua poin saja untuk menjadi kampiun LaLiga.

Blaugrana kini mengoleksi 88 poin dari 34 pertandingan, unggul 11 poin atas Real Madrid di posisi kedua.

Menyisakan empat pertandingan pada musim ini, Barcelona hanya membutuhkan satu kemenangan atau dua hasil imbang.

Pada pekan 34 Liga Spanyol, Barcelona berhasil mengemas kemenangan tipis 2-1 ketika bertandang ke markas Osasuna di Stadion El Sadar, Pamplona.

Gol dilesakkan oleh Robert Lewandowski dan Ferran Torres, sedangkan Osasuna sempat memperkecil ketertinggalan melalui Raul Garcia.

Sementara itu, pesaing terdekat mereka Real Madrid menjaga asa memburu gelar juara Liga Spanyol setelah menyikat Espanyol dengan skor 2-0 pada pekan 34 di Stadion RCDE, Barcelona, Minggu waktu setempat.

Pada pertandingan ini, Real Madrid mengemas kemenangan atas Espanyol berkat dua gol yang diborong oleh Vinicius Junior.

Kemenangan ini membuat Real Madrid berada di peringkat kedua dengan 77 poin dari 34 laga, terpaut 11 poin dari Barcelona.

Pada empat laga tersisa, Real Madrid diwajibkan menyapu bersih dengan kemenangan untuk menjaga asa juara, sembari berharap Barcelona kalah melulu di sisa kompetisi.