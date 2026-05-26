Ubah Penampilan dengan Berhijab, Nikita Willy Akui Sempat Alami Masalah Kulit

ERA.id - Nikita Willy mengungkap perubahan besar setelah memutuskan untuk mengenakan hijab. Perubahan itu juga terjadi pada perawatan kulit yang dilakukan oleh Nikita.

Ibu dua anak ini mengatakan masalah kulit yang dialaminya ini terjadi saat ia memutuskan untuk mengenakan pakaian tertutup saat berolahraga. Nikita yang tadinya fokus hanya bagian wajah, kini menyadari kulitnya mengalami perubahan yang signifikan sejak memakai hijab.

"Sebelumnya sejujurnya nggak ada. Karena mungkin aku dulu terlalu fokus sama-sama skin barrier kulit wajah ya. Tapi kalau karena sekarang karena mungkin sudah pakaiannya tertutup, aku jadi fokus ke skin barrier kulit tubuh juga," ujar Nikita Willy saat ditemui di acara peluncuran Vaseline Pro Derma di Cilandak, Jakarta Selatan, Selasa (26/5/2026).

Lalu, kata Nikita, perubahan besar pada kulitnya itu terjadi pada saat ia sedang berolahraga. Nikita yang mengenakan pakaian tertutup sempat tidak menyadari bahwa kulitnya sering kali meradang.

"Ternyata kalau misalkan aku olahraga tuh, eh dan pakaian aku yang terlalu ketat tuh, sebenernya buat aku, buat kulit aku nggak bisa bernafas. Jadi meradang. Pada saat meradang, merahlah, gatel," jelasnya.

Sejak menyadari hal itu, Nikita pun jadi lebih selektif dalam memilih produk yang baik untuk digunakan saat sedang beraktivitas. Istri Indra Priawan ini pun mulai menghentikan pemakaian pelembab kulit saat olahraga.

Namun rupanya keputusan itu tidak tepat. Nikita lantas sempat memakai pelembab kulit dengan jumlah yang berlebihan agar kulitnya tetap lembab dan tidak iritasi. Sayangnya, setelah berkonsultasi dengan dokter, tindakan tersebut juga kurang tepat.

"Aku pikir semakin lembab semakin bagus. Tapi ternyata kata dokter itu terlalu lembab juga nggak bagus. Jadi memang produknya harus kita cari yang bener-bener langsung bisa meresap ke kulit, supaya kulitnya biar bernafas dan supaya tidak terlalu (lembab) itu aja," katanya.

Lebih lanjut, Nikita Willy pun memberikan saran untuk penggunaan pelembab kulit agar diaplikasikan 4 sampai 5 menit setelah mandi. Ia juga menyarankan agar tetap menggunakan pelembab kulit sebelum tidur.

"Jadi aku biasanya memakai lotion tuh 4 sampai 5 menit setelah mandi, ketika kulitnya masih kayak lembab, pori-pori terbuka, kita kayak preserve kelembaban itu dengan lotion. Jadi aku biasanya pakai lotion itu setelah mandi dan sebelum tidur. Itu pasti nyempet, nggak mungkin nggak sempet kan, mandi kan kita setiap hari," pungkasnya.