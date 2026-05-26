Sempat Jerawatan hingga Tidak Percaya Diri, Ini Cara Raline Shah Atasi Masalah Kulit

ERA.id - Aktris Raline Shah mengungkap masalah kulit yang pernah ia alamai hingga membuanya kurang percaya diri. Raline mengaku sempat dilanda masalah jerawat pada bagian wajahnya.

Saat ditemui di acara peluncuran Bear Brand Collagen & Vitamin C di kawasan TB Simatupang, Jakarta Selatan, bintang film 5cm ini mengatakan salah satu masalah kulit yang pernah ia alami adalah jerawat. Masalah ini pun terjadi saat ia masih remaja.

"Kalau untuk saya, sejauh ini karena saya konsisten dengan rutin sehat, kalau untuk masalah kulit sih belum ada. Tapi waktu saya puber, masalah kulit saya adalah jerawat," ujar Raline Shah.

Sejak mengalami masalah kulit itu, Raline mulai melakukan berbagai perubahan khususnya dari segi pola makan. Ia pun memilih untuk mengonsumi makanan sehat dan alami demi menjaga daya tahan tubuhnya.

"Untuk meminimalisir dan tidak terlalu banyak makanan yang sudah diproses atau ultra-processed. Lebih banyak makanan yang sehat, yang natural, yang alami," jelasnya.

Selain itu, untuk meningkatkan daya tahan tubuh terhadap berbagai penyakit, Raline rutin mengonsumsi collagen dan juga vitamin C. Bukan hanya untuk imunitas saja, vitamin C dan collagen yang dikonsumsi bisa membuat tubuhnya lebih bugar.

"Untuk Vitamin C memang saya rutin minum Vitamin C, ditambah lagi dengan minum Bear Brand Collagen dan Vitamin C untuk imunitas saya dan juga kulit saya, untuk maintaining my health in general as a vitamin supplement," katanya.

Lebih lanjut, Raline Shah menekankan pentingnya konsistensi dalam menjaga kesehatan tubuh dengan melakukan berbagai aktivitas yang bermanfaat. Ia pun mengatur waktu dengan rinci dengan menerapkan pola hidup yang seimbang antara kegiatan dan istirahat.

"Buat saya sebenarnya konsistensi aja sih. Konsistensi dengan istirahat tadi, tidur yang cukup, simpel sekali. Nutrisi yang cukup, hidrasi yang cukup juga, hidrasi yang cukup dan juga mindset yang positif, lingkungan yang suportif," tutupnya.