Messi Cetak Gol Lagi, Berikut Rekor yang Pecah di Piala Dunia

ERA.id - Bintang timnas Argentina, Lionel Messi mengukir rekor baru lagi seusai dua golnya menghantam Austria pada laga kedua Grup J Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas, Arlington, Amerika Serikat, Selasa dini hari WIB.

Sebelum mencetak, Messi sempat gagal menembak penalti. Tambahan dua gol setelahnya itulah yang membuatnya menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa Piala Dunia sejak debutnya pada 2006. Total, Messi telah mencetak 18 gol.

Catatan ini melewati rekor yang sebelumnya diukir Miroslav Klose dengan 16 gol, dengan Piala Dunia terakhir striker asal Jerman itu adalah pada 2014 di Brasil saat negaranya menjadi juara.

Namun, FIFA mencatat rekor yang dibuat pesepak bola kelahiran Rosario yang akan berusia 39 tahun pada Rabu (24/6) tersebut setelah dua golnya melawan Austria tak hanya itu.

Berikut rekor-rekor baru dan lama Lionel Messi di Piala Dunia, yang dilansir FIFA:

18 gol Piala Dunia, rekor terbanyak sepanjang sejarah, melewati Miroslav Klose (16).

18 kemenangan (tanpa adu penalti) di Piala Dunia, melampaui rekor Klose (17).

Menjadi pemain ketiga yang mencetak gol dalam enam pertandingan Piala Dunia beruntun, bersama Just Fontaine (Prancis) dan Jairzinho (Brasil).

Pemegang penghargaan pemain terbaik terbanyak (13 kali).

Tiga golnya melawan Aljazair menjadikannya pencetak hattrick tertua dalam sejarah Piala Dunia pada usia 38 tahun 357 hari. Sebelumnya, rekor hattrick tertua dipegang rivalnya, Cristiano Ronaldo (Portugal) melawan Spanyol pada 2018 dalam usia 33 tahun dan 130 hari

Satu-satunya pemain yang mencetak gol di Piala Dunia saat berusia remaja, 20-an, dan 30-an tahun.

Rekor rentang waktu terpanjang antara gol pertama dan terakhir di Piala Dunia: 20 tahun 6 hari.

Bersama Cristiano Ronaldo, menjadi satu-satunya pemain yang mencetak gol di lima edisi Piala Dunia berbeda.

Bersama Cristiano Ronaldo tampil di enam edisi Piala Dunia.

Pencetak gol terbanyak Argentina sepanjang sejarah Piala Dunia (18), di depan Gabriel Batistuta (10), Diego Maradona (8), Guillermo Stabile (8), Mario Kempes (6), Gonzalo Higuain (5).

Pencetak gol terbanyak seorang pemain dari Amerika Selatan sepanjang sejarah Piala Dunia, melewati Ronaldo Nazario (15) Brasil.

Pemilik rekor gol dari luar kotak penalti terbanyak di Piala Dunia (6). Rekor sebelumnya dipegang Rivellino (5) dari Brasil.

Pemegang rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia dengan 28 laga. Rekor ini dipecahkan Messi saat tampil di final Piala Dunia Qatar 2022 yang menjadi penampilan ke-26-nya, melewati rekor Lothar Matthaus (25) dari Jerman.

Pemegang rekor kapten terbanyak di Piala Dunia dengan 21 penampilan sebagai kapten.

Pemegang rekor menit bermain terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia (2.494 menit). Dia mematahkan rekor Paolo Madini (2.217 menit) dari Italia di final Piala Dunia 2022.

Satu-satunya pemain yang mencatat assist di lima edisi Piala Dunia berbeda.

Bersama Pele, menjadi pencetak assist (6) terbanyak di babak gugur Piala Dunia.

Pemegang rekor pemilik kontribusi gol (gol dan assist) terbanyak di Piala Dunia dengan 26 kontribusi gol (18 gol dan delapan assist).

46 dribel suksesnya di Brasil 2014 adalah yang ketiga terbanyak dalam satu edisi. Jairzinho melakukan 47 dribel di Meksiko 1970, sementara Maradona berhasil melakukan 53 dribel di Meksiko 1986.

Satu-satunya pemain yang mencetak gol di fase grup, 16 besar, perempat final, semifinal, dan final dalam satu edisi Piala Dunia.

Satu-satunya pemain yang memenangkan adidas Golden Ball atau pemain terbaik di Piala Dunia lebih dari sekali (Brasil 2014 dan Qatar 2022).