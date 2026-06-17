Hattrick Lawan Aljazair, Messi Torehkan Rekor Baru Lagi!

ERA.id - Hattrick saat membawa skuadnya mengalahkan Aljazair 3-0 pada laga Grup J Piala Dunia 2026 di Kansas City, Rabu pagi WIB membuat Kapten timnas Argentina, Lionel Messi mengukir rekor lagi.

Dikutip dari FIFA, dengan tiga golnya itu, Messi menjadi pencetak hattrick tertua dalam sejarah Piala Dunia. Saat membuat trigol tersebut, Messi berusia 38 tahun 357 hari.

Dia melampaui pemegang rekor sebelumnya Cristiano Ronaldo yang membuat hattrick ketika berumur 33 tahun dan 130 hari saat melawan Spanyol pada tahun 2018.

Messi kini sudah mengoleksi 16 gol sepanjang keikutsertaannya di Piala Dunia, menyamai rekor gol terbanyak sepanjang masa kompetisi tersebut yang dipegang eks penyerang timnas Jerman, Miroslav Klose.

Kemudian, dengan catatan 16 gol di Piala Dunia, Messi menjadi pencetak gol terbanyak Argentina di turnamen empat tahunan itu, diikuti oleh Gabriel Batistuta (10 gol), Diego Maradona (delapan gol), Guillermo Stabile (delapan gol), Mario Kempes (enam gol) dan Gonzalo Higuain (lima gol).

Hattrick ke gawang Aljazair juga membuat Messi menjadi pencetak gol terbanyak Amerika Selatan di final dunia, melampaui legenda Brasil Ronaldo (15).

Dengan dua gol dari jarak jauh di Kansas City, Messi menambahkan gol kelima dan keenamnya dari luar kotak penalti di Piala Dunia. Dengan demikian, Messi melampaui rekor sebelumnya yang dipegang oleh legenda Brasil Rivellino (lima gol).

Gol jarak jauh ikon Albiceleste tersebut sebelumnya dicetak melawan Bosnia dan Herzegovina, Iran serta Nigeria pada tahun 2014 dan Meksiko pada tahun 2022.

Selanjutnya, Messi adalah satu-satunya pemain yang telah bermain di enam edisi Piala Dunia, meskipun Cristiano Ronaldo siap untuk berbagi rekor tersebut pada Kamis (18/6) dini hari WIB saat bersua RD Kongo.

Sebelumnya, mereka berbagi rekor lima penampilan Piala Dunia dengan Antonio Carbajal, Lothar Matthaus, Rafa Marquez dan Andres Guardado.

Messi tampil untuk ke-26 kalinya di Piala Dunia pada final Qatar 2022, memecahkan rekor Matthaus, dan yang ke-27 kalinya pada pertandingan pembuka 2026 melawan Aljazair.

Dia telah mencatatkan rekor 20 penampilan sebagai kapten di Piala Dunia, diikuti oleh Rafa Marquez (17) dan Diego Maradona (16).

Catatan lain yang ditorehkan Messi adalah bermain dengan jumlah menit terbanyak dalam sejarah Piala Dunia, yakni 2.404 menit, memecahkan rekor Paolo Maldini dengan 2.217 menit.

Messi adalah satu-satunya pemain yang mencatatkan assist di lima Piala Dunia. Pesaing terdekatnya adalah Pele, Grzegorz Lato, Diego Maradona, dan David Beckham, yang masing-masing membuat setidak-tidaknya satu umpan gol pada tiga edisi Piala Dunia.

Pele dan Messi mencatatkan assist terbanyak di babak gugur yakni enam assist. Mereka juga memegang rekor kontribusi gol terbanyak (21).

Rekor lain yang dicatat Messi adalah satu-satunya pemain yang mencetak gol di babak grup, babak 16 besar, perempat final, semifinal, dan final Piala Dunia.

Messi juga menjadi satu-satunya pemain yang mencetak gol di Piala Dunia pada usia remaja, 20-an, dan 30-an. Pele gagal mencapai hal yang sama hanya selisih empat bulan.

Laga pembuka Grup J Piala Dunia 2026 tersebut juga mencatat keberhasilan Messi mencetak gol Piala Dunia pertamanya dan gol terakhirnya tepat 20 tahun terpisah.

Rentang waktu terbesar berikutnya dalam sejarah Piala Dunia dipegang oleh Cristiano Ronaldo dengan selisih 16 tahun dan 160 hari.

Penghargaan pemain terbaik pertandingan telah diberikan kepada Messi sebanyak 12 kali, yang juga menjadi rekor belum tertandingi. Penghargaan pemain terbaik pertandingan itu baru diberikan FIFA mulai Piala Dunia 2002.