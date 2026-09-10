Celebrity Fitness Resmikan Celfit 2.0 di Mall of Indonesia, Seperti Apa Kelebihannya?

ERA.id - Celebrity Fitness kini ada di Mall of Indonesia (MOI), Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dibuka pada Kamis (10/9/2026) pagi tadi, momen ini juga menandakan peluncuran perdana Celfit 2.0, konsep klub generasi baru yang mengintegrasikan kebugaran, wellness, produktivitas, dan interaksi sosial dalam satu lokasi.

Berlokasi di lantai 2 Mall of Indonesia, klub seluas sekitar 2.700 meter persegi ini dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat urban yang menginginkan pengalaman kebugaran yang lebih menyeluruh dan relevan dengan gaya hidup modern.

Celebrity Fitness sendiri menghadirkan lebih dari 150 program dan pengalaman kebugaran setiap minggu yang mencakup latihan strength, kardio, functional training, cycling, dance, hingga program mind & body. Klub ini juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas baru, termasuk café, coworking space, area recovery, studio Reformer Pilates, serta zona latihan HYROX.

Selain menghadirkan lima studio kelas kebugaran, Celebrity Fitness MOI juga memperkenalkan Group Reformer Pilates Studio dengan delapan reformer premium serta layanan One-to-One Reformer Pilates yang dirancang secara personal sesuai kebutuhan dan tujuan kebugaran masing-masing member.

“Celfit 2.0 mencerminkan visi kami terhadap masa depan industri kebugaran, dengan menghadirkan ruang yang tidak hanya mendukung aktivitas latihan, tetapi juga recovery, produktivitas, dan komunitas. Sebagai salah satu merek fitness terkemuka di Indonesia, Celebrity Fitness terus berinvestasi dalam pengembangan klub berkonsep baru, meningkatkan kualitas klub yang telah ada, serta membangun komunitas yang lebih kuat untuk menginspirasi gaya hidup sehat. Celebrity Fitness MOI menjadi tolok ukur baru bagi bagaimana kami akan terus berinovasi dan memberikan pengalaman terbaik bagi para member di seluruh Indonesia," ujar Regional Director Evolution Wellness, Ken Mok.

Celfit 2.0 dianggapnya merupakan langkah strategis perusahaan dalam merespons perubahan perilaku konsumen yang kini memandang kebugaran sebagai bagian dari gaya hidup yang lebih luas. Katanya pula, Celfit 2.0 dikembangkan melalui tiga pilar utama, yaitu Evolution of Space, Evolution of Movement, dan Evolution of Community.

"Konsep ini menghadirkan ruang yang lebih fleksibel untuk berolahraga, bekerja, dan bersosialisasi; pengalaman kebugaran yang lebih holistik; serta komunitas yang mendorong gaya hidup aktif dan sehat."

Sementara Brand Manager Celebrity Fitness Indonesia, Binda Abdillah mengaku konsumen saat ini mencari pengalaman yang mampu mendukung berbagai aspek kehidupan mereka dalam satu ekosistem.

"Melalui Celfit 2.0, kami ingin menghadirkan destinasi yang memungkinkan anggota tetap aktif, terhubung dengan komunitas, dan memperoleh pengalaman yang lebih menyeluruh setiap hari. Celebrity Fitness MOI dirancang menjadi lebih dari sekadar gym, tetapi juga ruang untuk menjalani gaya hidup yang aktif dan seimbang," kata Binda.

Pembukaan Celebrity Fitness MOI memperkuat komitmen perusahaan untuk terus menghadirkan inovasi di industri fitness dan wellness Indonesia. Sebagai bagian dari Evolution Wellness Group, Celebrity Fitness akan terus mengembangkan konsep klub baru, meningkatkan fasilitas di klub yang sudah beroperasi, serta memperluas komunitas kebugaran di berbagai kota di Indonesia.