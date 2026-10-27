Spanyol Dominasi Pemenang Ballon d'Or 2026, Ini Daftarnya

ERA.id - Malam penganugerahan Ballon d'Or 2026 berlangsung di London, Senin (26/10) waktu setempat atau Selasa dini hari WIB.

13 penghargaan diberikan kepada pemain, pelatih, dan klub yang dinilai tampil menonjol sepanjang musim.

Harry Kane meraih Ballon d'Or kategori putra. Penyerang Bayern Muenchen dan timnas Inggris itu mengungguli Kylian Mbappe serta Lamine Yamal setelah mencetak 73 gol dalam 65 pertandingan pada musim 2025/26.

Kane sekaligus menjadi pemain Inggris pertama dalam 25 tahun terakhir yang memenangkan penghargaan individu paling bergengsi di sepak bola dunia tersebut sejak Michael Owen.

Di kategori putri, Alexia Putellas meraih Ballon d'Or untuk ketiga kalinya. Pemain Spanyol itu berperan penting dalam keberhasilan Barcelona meraih empat gelar pada musim lalu sebelum pindah ke London City Lioness.

Sementara itu, Yamal membawa pulang penghargaan Kopa Trophy atau Pemain Muda Terbaik Putra untuk tiga kali secara beruntun. Meski demikian, bintang Barcelona tersebut menilai rekan setimnya, Pau Cubarsi, lebih layak menerima penghargaan itu.

Pelatih timnas Spanyol, Luis de la Fuente, juga mendapatkan pengakuan setelah dinobatkan sebagai Pelatih Terbaik Putra.

Ia meraih penghargaan tersebut berkat keberhasilannya mengantarkan Spanyol menjuarai Piala Dunia 2026 yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Paris Saint-Germain (PSG) terpilih sebagai Klub Terbaik Putra, sedangkan Barcelona meraih penghargaan Klub Terbaik Putri.

Sejumlah pemain lain juga mendapatkan penghargaan berdasarkan kontribusi mereka di posisi masing-masing.

Penghargaan Socrates diberikan untuk mengapresiasi kegiatan kemanusiaan dan inisiatif sosial yang berkaitan dengan sepak bola. Pada edisi 2026, penghargaan tersebut diberikan kepada Bukayo Saka dari Arsenal.

Keberhasilan Kane meraih Ballon d'Or menjadi salah satu sorotan utama dalam malam penghargaan tahun ini. Sementara itu, dominasi Barcelona juga terlihat melalui kemenangan Putellas, Yamal, Lopez, Cata Coll, serta Pere Romeu dalam berbagai kategori.

Daftar Pemenang Ballon d'Or 2026

Ballon d’Or Putra: Harry Kane (Bayern Muenchen/Inggris)

Ballon d’Or Putri: Alexia Putellas (Barcelona/Spanyol)

Pemain Muda Terbaik Putra: Lamine Yamal (Barcelona/Spanyol)

Pemain Muda Terbaik Putri: Vicky Lopez (Barcelona/Spanyol)

Pelatih Terbaik Putra: Luis de la Fuente (Spanyol)

Pelatih Terbaik Putri: Pere Romeu (Barcelona/Spanyol)

Kiper Terbaik Putra: Unai Simon (Athletic Club/Spanyol)

Kiper Terbaik Putri: Cata Coll (Barcelona/Spanyol)

Socrates Award: Bukayo Saka (Arsenal/Inggris)

Klub Terbaik Putra: Paris Saint-Germain

Klub Terbaik Putri: Barcelona

Penyerang Terbaik Putra: Harry Kane (Bayern Munchen/Inggris)

Penyerang Terbaik Putri: Charlyn Corral (CF Pachuha/Meksiko)