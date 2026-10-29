Cristiano Ronaldo Raih BOAT Kalahkan Messi

ERA.id - Cristiano Ronaldo meraih BOAT (Ballon d'Or of All Time) alias pemenang Ballon d'Or terbaik sepanjang masa. Berdasarkan hasil suara penggemar (voting), dia mengalahkan Lionel Messi.

Menurut situs resmi pada Kamis, prestasi Ronaldo pada musim 2007/08, ketika meraih penghargaan Ballon d'Or pertamanya, menempatkannya di posisi teratas.

Mantan bintang Manchester United dan Real Madrid itu menjadi yang terbaik setelah mengungguli Messi, yang menempati posisi kedua berkat pencapaian Ballon d'Or pada 2012.

Pemilihan tersebut melibatkan 10 pemain legendaris yang pernah meraih penghargaan individu paling bergengsi di sepak bola dunia itu.

Ronaldo meraih Ballon d'Or 2008 setelah menjalani musim luar biasa bersama Manchester United. Pemain asal Portugal tersebut mencetak 42 gol di semua kompetisi sekaligus membantu tim asuhan Sir Alex Ferguson menjuarai Liga Inggris dan Liga Champions.

Dari total gol tersebut, 31 di antaranya dicetak Ronaldo di Liga Inggris. Ia juga mencetak gol dalam final Liga Champions ketika Manchester United mengalahkan Chelsea melalui adu penalti setelah bermain imbang 1-1 di Moskow.

Selain itu, Ronaldo mencetak gol ketika menghadapi Arsenal dan Liverpool di Liga Inggris. Ia juga membukukan hattrick saat Manchester United menang 6-0 atas Newcastle United.

Ketajamannya mengantarkan Ronaldo meraih Sepatu Emas Liga Inggris dengan keunggulan tujuh gol atas pesaing terdekatnya, Fernando Torres.

Performa impresif tersebut menjadi kelanjutan dari perkembangan pesat Ronaldo pada musim 2006/07. Saat itu, ia mencatatkan 23 gol dan 21 assist dalam 53 penampilan bersama Manchester United.

Setelah meraih Ballon d'Or pertamanya pada 2008, Ronaldo meninggalkan Old Trafford pada 2009 untuk bergabung dengan Real Madrid.

Selama sembilan tahun memperkuat klub Spanyol tersebut, ia kembali meraih empat penghargaan Ballon d'Or, sehingga total koleksinya menjadi lima.

Ronaldo kemudian bergabung dengan klub Arab Saudi, Al Nassr, pada Desember 2022 dan masih bertahan di sana. Ia akhirnya berhasil meraih gelar Liga Pro Saudi pada musim lalu.

Di level internasional, Ronaldo masih memperkuat timnas Portugal. Namun, masa depannya bersama tim nasional sempat menjadi sorotan setelah ia meninggalkan pemusatan latihan terakhir lebih awal di tengah dugaan perselisihan dengan pelatih baru Jorge Jesus, yang sebelumnya juga pernah melatihnya di Al Nassr.

Adapun mekanisme pemungutan suara untuk penghargaan "BOAT", mensyaratkan pembayaran satu euro untuk ikut serta, dengan para pemberi suara masuk dalam undian untuk memperebutkan dua tiket menghadiri gala Ballon d'Or tahun 2027.

Sedangkan penyerang Bayern Muenchen dan timnas Inggris, Harry Kane meraih penghargaan Ballon d'Or sebagai pemain terbaik dunia tahun 2026. Ia menerima penghargaan tersebut dalam gala yang digelar pada Selasa (27/10) di kota London.

Berikut daftar 10 besar BOAT hasil pilihan publik (voting):

1. Cristiano Ronaldo (2008)

2. Lionel Messi (2012)

3. Cristiano Ronaldo (2017)

4. Lionel Messi (2023)

5. Cristiano Ronaldo (2016)

6. Cristiano Ronaldo (2014)

7. Lionel Messi (2015)

8. Cristiano Ronaldo (2013)

9. Lionel Messi (2011)

10. Lionel Messi (2009)