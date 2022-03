Kondisi Terkini Marc Marquez Usai Kecelakaan Hebat di Mandalika, Dirawat di Rumah Sakit Mataram

ERA.id - Pebalap tim Repsol Honda Marc Marquez mengalami kecelakaan hebat pada sesi warm up atau pemanasan MotoGP Mandalika 2022, Minggu (20/3/2022) pagi. Marquez sempat terlempar ke udara setelah mengalami highside di sesi pemanasan.



Marquez terlempar dari sepeda motor setelah mengalami highside di tikungan 7 saat sesi pemanasan MotoGP Mandalika menyisakan 1 menit.



Kondisi terkini Marc Marquez sekarang akan dipindahkan ke rumah sakit di Mataram guna mendapatkan perawatan lebih baik. Hal tersebut disampaikan oleh time Repsol Honda.

After his fall, @marcmarquez93 has been taken to Mataram hospital for further checks.