Aplikasi Belajar Bahasa Inggris yang Direkomendasikan untuk Anda, Ini Daftarnya

ERA.id - Bahasa Inggris adalah bahasa Internasional yang tentunya wajib dikuasai agar Anda dapat menjalin komunikasi dengan jika Anda sedang pergi ke luar negeri. Selain itu, dengan bahasa Inggris, peluang untuk belajar atau mendapatkan pekerjaan di negara lain juga akan semakin besar.

Ada banyak skill yang wajib dikuasai jika Anda ingin berbahasa Inggris secara fasih. Di antaranya adalah listening, writing, reading, speaking, dan lainnya. Banyaknya skill yang perlu dikuasai kerap kali sudah membuat orang malas untuk belajar bahasa Inggris.

Aplikasi Belajar Bahasa Inggris yang Direkomendasikan

Ilustrasi Aplikasi Belajar Bahasa Inggris (Pixabay/Free-Photos)

Saat ini, ada banyak sekali aplikasi belajar bahasa Inggris yang bisa Anda temukan dengan mudah di berbagai platform. Bila Anda menggunakan HP Android, Anda dapat menginstal berbagai aplikasi yang sudah tersedia di Google Play Store. Setiap aplikasi tentunya mempunyai kelebihan masing-masing. Namun, jika Anda masih bingung memilih jenis aplikasi yang mana, di bawah ini akan direkomendasikan aplikasi belajar bahasa Inggris yang bisa Anda pilih.

Duolingo

Duolingo adalah aplikasi belajar bahasa Inggris paling laris yang dimanfaatkan oleh para pelajar. Selain bahasa Inggris, pengguna juga dapat mempelajari bahasa lain, antara lain Jepang, Mandarin, Prancis dan sebagainya. Materi yang diberikan disesuaikan berdasarkan level pengetahuan pengguna, mulai dari level ringan hingga yang sulit. Sebelum belajar dimulai, biasanya pengguna akan menjalani tes pendahuluan untuk mengidentifikasi level belajar pengguna. Selanjutnya, pengguna akan dikelompokkan dalam salah satu level belajar, apakah masuk dalam level Beginner, Intermediate, atau Advanced.

Rosetta Stone

Anda juga dapat mencoba aplikasi Rosetta Stone. Fitur ini agak mirip dengan Duolingo, dimana pengguna juga dapat mempelajari bahasa lain selain bahasa Inggris. Rosetta Stone adalah aplikasi populer yang sudah mendapatkan berbagai penghargaan.

Pada tahun 2019, aplikasi ini berhasil ditetapkan menjadi Best Designed App dan Best Overal App paida Best Mobile App Awards. Pada tahun yang sama, Rosetta Stone juga berhasil mendapatkan penghargaan sebagai Editor’s Choice di PCMag.

BBC Learning English

Aplikasi belajar bahasa Inggris selanjutnya adalah BBC Learning English. Aplikasi ini menawarkan pembelajaran bahasa Inggris dengan cara unik dan menyenangkan sehingga menjadikan aplikasi ini sebagai aplikasi terlaris.

BBC Learning English menekankan bahwa belajar bahasa Inggris harus dilakukan dengan praktik setiap hari sedikit demi sedikit. Dengan demikian, kemampuan bahasa Inggris pengguna akan berkembang lebih baik. Selain itu, aplikasi ini juga memberikan pengguna konten harian terupdate yang sudah lengkap dengan transkrip dan kuis.

Babbel

Babbel adalah salah satu aplikasi belajar bahasa Inggris populer yang bisa Anda coba. Babbel menawarkan pembelajaran bahasa Inggris yang bite-size dan interaktif sehingga pengguna dapat belajar di sela-sela kesibukan. Aplikasi ini juga menyediakan pengetahuan bahasa Inggris yang sesuai dengan situasi sehari-hari. Misalnya, percakapan bahasa Inggris pada saat bekerja, traveling dan situasi lainnya. Babbel memungkinkan penggunanya untuk berkembang pada setiap aspek bahasa seperti Listening, Speaking, Writing, dan lain-lain sebagainya.

Busuu

Aplikasi belajar bahasa Inggris yang dapat Anda coba selanjutnya adalah Busuu. Dengan aplikasi ini, pengguna bisa mempelajari berbagai macam bahasa dengan fitur-fitur dan metode belajar yang unik.

Selain itu, pengguna juga akan direkomendasikan untuk menyusun rencana belajarnya sendiri. Pengguna dapat mengaturnya sesuai keinginan sehingga akan belajar dengan konsisten. Bussu menyediakan fitur dimana pengguna dapat berlatih speaking dengan native speaker lewat percakapan. Dengan aplikasi ini, pengguna juga dapat sebanyak mungkin menghapal kosakata melalui fitur Pelatih Kosakata.

Nah, demikianlah lima rekomendasi aplikasi yang dapat Anda pilih untuk belajar bahasa Inggris. Semoga bermanfaat.

