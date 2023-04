Bawa Nama Indonesia, IndiHome Raih 7 Penghargaan Bergengsi Stevie Award 2023 di Amerika

ERA.id - Salah satu kunci dalam menyediakan suatu layanan atau produk yang berkelanjutan adalah penerapan nilai customer oriented. Sendi penting itulah yang senantiasa dijaga dan dikembangkan oleh IndiHome, sebagai bagian dari Telkom Group.

Di mana segala kebutuhan dan pelayanan pelanggan menjadi prioritas utama. Komitmen nyata IndiHome tersebut berbuah manis dengan penobatan IndiHome di 7 kategori bergengsi pada ajang penghargaan tahunan multinasional Stevie Award 2023.

Pada perhelatan tahunan Stevie ® Awards ke-17 for Sales & Customer Service yang diselenggarakan di Las Vegas, Amerika Serikat belum lama ini, IndiHome berhasil mendapat penghargaan tertinggi dalam kategori “Best Customer Feedback Strategy”.

Hal ini merupakan apresiasi tertinggi yang diperoleh unit pelayanan konsumen dan sales IndiHome, karena telah sigap melayani pelanggannya. IndiHome bersaing dengan lebih dari 2.300 entri dan dinilai oleh 170 juri profesional tingkat global.

“Suatu kehormatan bisa mendapat penghargaan Stevie Award atas kinerja customer service kami. Bagi kami pelanggan adalah mitra penting, sehingga bisa menjadi penyedia layanan dan produk internet nomor 1 di tanah air,” kata Vice President Marketing Management PT Telkom Indonesia (Persero) tbk E. Kurniawan.

IndiHome menjadi salah satu yang terbaik di kategori Online Sales Team of The Year; Customer Service Team of The Year; Front-line Customer Service Team of The Year (Technology Industries); Award for Innovation in Sales; Customer Service Manager of The Year; Achievement in The Use of Data & Analytic in Sales.

Vice President Marketing Management PT Telkom Indonesia, E. Kurniawan, mengatakan suksesnya IndiHome mendapat 7 penghargaan di ajang Stevie Award juga seiring dengan penerapan standar tinggi komitmen dalam peningkatan pelayanan konsumen yang diterapkan. Terpilihnya IndiHome dalam 7 kategori juga bisa diartikan terus membaiknya customer service dan sales IndiHome yang tahun lalu hanya mendapatkan 3 penghargaan di ajang yang sama.

“Hingga saat ini hampir semua layanan 100 persen dilakukan secara digital tanpa harus tatap muka. Pelanggan kami juga tidak hanya dimudahkan untuk membeli ataupun komplain layanan, tapi segala input dari pelanggan kami pastikan ditindaklanjuti secepatnya,” kata E. Kurniawan.