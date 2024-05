Perkenalkan 3D Curved Screen, Mengulik vivo V30e dengan Keunggulan Night Photography yang Ciamik

ERA.id - Secara resmi vivo Indonesia meluncurkan seri V30e sebagai pelengkap lini produk vivo V30 Series. Masih membawa tagline Ultimate Portraits, vivo V30e mengusung desain yang memukau dan kemampuan kamera yang mengagumkan serta siap menawarkan pengalaman smartphone yang menakjubkan dalam genggaman.

Fendy Tanjaya, Product Manager vivo Indonesia mengungkapkan, sebagai bentuk komitmen vivo dalam menghadirkan inovasi terdepan di dunia fotografi smartphone dan desain estetis, hari ini dengan bangga kami memperkenalkan vivo V30e, sebagai smartphone dengan kapasitas baterai besar 5500mAh di kelasnya.

"Dengan fitur All New Aura Light Portrait, kehadiran sensor Sony IMX882, serta tampilan 3D Curved Screen, vivo V30e kami hadirkan tidak hanya sebagai teman untuk mengabadikan momen berharga namun juga menjadi pelengkap gaya penggunanya pada berbagai kegiatan sehari-hari. Inovasi ini kami hadirkan demi merespon kebutuhan pengguna akan smartphone dengan tampilan premium yang juga siap membantu menangkap momen berharga di mana pun, kapan pun," ucapnya saat peluncuran di Jakarta.

Desain Premium yang Mewah dan Nyaman Digenggam

vivo V30e mengusung desain 3D Curved Screen pertama pada sejarah vivo V30e dan Ultra Slim Body dengan baterai besar 5500mAh di kelasnya. Berkat perpaduan antara 3D Curved Screen dan ketipisan 7.65mm, vivo V30e memiliki bodi yang ramping dan tidak hanya terlihat premium tetapi juga sangat nyaman dan aman digenggam, bahkan di durasi waktu yang lama. Ditambah lagi dengan refresh rate 120Hz, layar vivo V30e memastikan transisi yang lebih halus, detail yang lebih tajam, dan pengalaman yang lebih immersive bagi pengguna, baik saat streaming konten atau memainkan game favorit pengguna. Selain itu, vivo V30e juga menjadi pilihan yang sempurna untuk pengguna yang aktif dan selalu mobile.

Untuk varian warna, kali ini vivo memperkenalkan dua warna terbaru untuk vivo V30e, yaitu Giri Merah dan Banyu Biru. Masih terinspirasi dari kekayaan alam Indonesia, yang memang menjadi ciri khas di varian warna produk vivo, varian Giri Merah hadir sebagai representasi tanah dan pegunungan yang menjulang tinggi di negeri ini. Sedangkan untuk varian Banyu Biru, vivo terinspirasi oleh luasnya perairan di Indonesia, menghadirkan nuansa kesegaran dan kedamaian. Kedua varian tersebut dihadirkan sebagai bentuk representasi elemen tanah dan air yang membentuk wilayah kepulauan Indonesia dan juga bentuk komitmen vivo untuk terus mendekatkan diri kepada keanekaragaman budaya Tanah Air Indonesia.

Teknologi Night Photography yang Semakin Mengagumkan

Dilengkapi All New Aura Light Portrait, vivo V30e memastikan bahwa setiap foto, baik yang diambil dekat maupun jauh, memiliki keseimbangan cahaya yang optimal pada kondisi pencahayaan apapun. Fitur All New Aura Light Portrait membantu pengguna menyesuaikan kecerahan gambar yang diambil berdasarkan jarak subjek dengan tingkat distribusi cahaya yang lebih merata hingga 30 persen. Berkat teknologi ini, momen berharga dapat diabadikan dengan mudah tanpa khawatir, bahkan dalam kondisi pencahayaan ekstrem sekalipun.

Hasil foto malam dengan kamera ponsel vivo V30e (Dok. Vivo)

vivo V30e menghadirkan pengalaman fotografi malam baik portrait maupun landscape yang luar biasa dengan sentuhan sensor Sony IMX882 Main Camera pada kamera belakangnya. Dengan kamera utama 50MP dan sensor Sony IMX882 yang superior, vivo V30e menjamin kualitas gambar yang mengagumkan dengan detail yang kompleks dan warna-warna yang lebih hidup. Dengan begitu, pengguna dapat mengabadikan momen berharga mereka dengan kualitas portrait yang memukau. Tak hanya itu, vivo V30e juga memastikan foto di siang hari tidak kalah sempurna berkat fitur 2X Professional Portrait Mode dan 8MP Super Wide-Angle Camera. Kombinasi kedua fitur tersebut dijamin akan memudahkan pengguna untuk mengeksplorasi keindahan dalam setiap momen, dengan detail yang mengagumkan dan perspektif yang lebih luas.

Pada modul kamera, vivo V30e menghadirkan rounded camera module pada kamera belakang yang tidak hanya menyajikan konfigurasi kamera yang mumpuni tetapi juga menunjang tampilan smartphone yang premium. Modul kamera ini juga terinspirasi dari jam tangan high-end sehingga menghadirkan kesan yang elegan.

Lebih Awet dengan Performa Terbaik dan Durabilitas Terjamin

Dari segi dapur pacu, vivo V30e juga menjadi smartphone dengan chipset terkuat, efisien, dan hemat daya, khususnya pada lini V Series, berkat Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 berfabrikasi 4nm.

Tak hanya itu, dilengkapi baterai 5500mAh yang tangguh, vivo V30e juga menetapkan standar baru untuk seri V dari vivo dengan menjadikannya sebagai smartphone tertipis di pasaran namun memiliki kapasitas baterai yang besar. Dilengkapi dengan mode Super Battery Saver, sektor daya dari vivo V30e menawarkan pengalaman pengguna yang tahan lama mulai dari 22 jam menonton YouTube, 15 jam menjelajah Instagram, 9 jam bermain PUBG, hingga 53 jam mendengarkan musik. Selain itu, vivo juga menghadirkan 4-Year Battery Health, untuk memastikan konsistensi dan optimalitas performa baterai hingga empat tahun penggunaan.

Daya tahan perangkat juga menjadi fokus utama vivo dalam mendesain vivo sebagai partner sehari-hari pengguna untuk penggunaan yang lebih panjang. Dilengkapi dengan Tough Body Armor sehingga bodi smartphone pun lebih kuat dan sertifikasi IP64 Dust & Water Resistance untuk ketahanan air dan debu, vivo V30e siap menemani pengguna dalam berbagai aktivitas, dari petualangan outdoor hingga penggunaan sehari-hari di indoor. Ditambah lagi kemampuan Water Wet Display yang memastikan pengalaman menggunakan smartphone tetap nyaman ketika tangan sedang dalam keadaan basah. Semua kualitas ini juga masih disempurnakan lagi dengan layar depan berkualitas tinggi bersertifikasi SCHOTT Xensation Cover Glass yang memastikan ketahanan terhadap goresan dan kerusakan fisik lainnya.

Harga, Paket Penawaran, dan Program Pre-Order vivo V30e

vivo V30e sudah dapat dipesan secara offline di vivo store terdekat maupun secara online melalui website resmi vivo Indonesia atau official e-commerce partner vivo Indonesia. vivo V30e dibanderol dengan harga Rp4.699.000 untuk varian 8GB + 8GB Extended RAM dengan 128GB ROM dan Rp4.999.000 untuk varian 8GB + 8GB Extended RAM dengan 256GB ROM.

“vivo V30e menjadi kombinasi yang mengagumkan antara aspek desain, kamera, dan durabilitas. Smartphone ini memang dirancang untuk menjadi teman setia dalam setiap aspek kehidupan, yang tidak hanya mengagumkan secara visual, tetapi juga andal dan sesuai dengan gaya hidup modern. Dengan diluncurkannya vivo V30e pada hari ini, kami optimis pengguna setia kami akan memberikan antusiasme yang tinggi dari berbagai keunggulan yang dibawa vivo V30e, mulai dari baterai besar, desain premium dan slim, hingga chipset yang tangguh,” tutup Fendy.