ERA.id - Presiden Nintendo, Shuntaro Furukawa mengabarkan kalau Konsol penerus Nintendo Switch bakal diumumkan sebelum Maret 2025. Hal itu dia bagikan melalui unggahannya di jejaring sosial Twitter (X), baru-baru ini.

Meskipun Nintendo tidak akan membeberkan detail mengenai penerus Nintendo Switch pada ajang Nintendo Direct yang digelar pada Juni mendatang, pada gelara ini nantinya akan fokus memperkenalkan deretan gim baru untuk konsol Nintendo Switch yang dirilis pada paruh kedua tahun 2024.

"Kami akan membuat pengumuman tentang penerus Nintendo Switch dalam tahun fiskal ini. Ini sudah lebih dari sembilan tahun sejak kami mengumumkan kemunculan Nintendo Switch pada Maret 2015," tulis Furukawa dalam sebuah unggahan di akun X @NintendoCoLtd, seperti dikutip Antara.

Furukawa menambahkan, penggemar konsol Nintendo harus bersabar untuk mengetahui lebih lanjut mengenai konsol terbaru ini setidaknya sampai paruh kedua tahun 2024.

"Kami akan menggelar Nintendo Direct bulan Juni ini yang mengumumkan tentang lini perangkat lunak untuk Nintendo Switch untuk paruh kedua tahun 2024, tapi mohon untuk diketahui bahwa penerus Nintendo Switch tidak akan disebutkan selama presentasi itu," tulis Furukawa.

Sebelumnya, hingga bulan Maret 2024 konsol Nintendo Switch telah terjual sebanyak 141 juta unit di seluruh dunia, membuatnya menjadi konsol gim terlaris ketiga sampai saat ini setelah PlayStation 2 dan Nintendo DS.

Menurut laporan Engadget, larisnya penjualan Nintendo Switch didorong oleh judul-judul gim populer yang rilis di konsol tersebut seperti "The Legends of Zelda: Tears of the Kingdom" dan "Super Mario Bros. Wonder".

Nintendo akan merilis sejumlah gim baru di Nintendo Switch pada tahun ini misalnya "Paper Mario" yang dijadwalkan rilis pada 23 Mei 2024 dan "Luigi's Mansion 2" pada 27 Juni 2024.