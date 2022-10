Tetap Tampil Estetik, 5 Tips Renovasi Rumah dengan Budget Ekonomis

ERA.id - Ketika bicara tentang renovasi rumah, hal pertama yang ada di pikiran kita adalah soal budget. Beberapa beranggapan bahwa renovasi rumah membutuhkan biaya yang besar.



Namun, pada kenyataannya ada beberapa hal yang dapat memangkas anggaran renovasi rumah. Berikut adalah cara yang dapat kamu lakukan agar dapat merenovasi rumah dengan budget yang ekonomis dari rilis Krisbow Indonesia yang diterima oleh ERA.

1. Pilih konsep yang minimalis

Ilustrasi dekorasi rumah (Foto: Dok. Krisbow)

Pertama yang harus dilakukan ketika ingin melakukan renovasi rumah adalah konsep, karena hal ini akan mempengaruhi anggaranmu. Dengan konsep yang minimalis, kamu lebih hemat dan budgetpun tidak membengkak.

2. Gunakan barang yang masih layak pakai

Renovasi tidak harus memakai barang-barang yang baru. Kamu dapat mengandalkan bahan-bahan bekas sebagai material reuse, seperti kayu, bongkaran genteng, bekas kusen jendela dan pintu. Produk-produk bekas yang biasanya dijual dengan harga miring, tentu akan meminimalisir budget-mu.

3. Cerdas memilih toko

Dalam membeli bahan bangunan, kamu harus cerdas dalam memilih toko bangunan, carilah beberapa toko alternatif dengan harga yang terjangkau. Kamu bisa mendapatkannya di toko offline maupun online. Cobalah bandingkan harga diskon dari beberapa toko untuk mendapatkan harga terbaik agar bisa menghemat anggaran.

4. Lakukan sendiri untuk pekerjaan renovasi sederhana

Ilustrasi dekorasi rumah (Foto: Dok. Krisbow)

Dalam renovasi rumah, salah satu yang paling menguras kantong paling besar adalah jasa tukang. Untuk pekerjaan-pekerjaan yang sederhana, seperti mengebor dan mengecat dinding, dapat kamu lakukan sendiri.

Oleh sebab itu, siapkan beberapa perkakas yang dapat kamu andalkan di rumah seperti set bor listrik dari Krisbow yang dapat digunakan untuk pengeboran tembok, kayu, hingga besi. Dengan tambahan fungsi gerinda, juga dapat membantu menghaluskan permukaan besi dan menghilangkan karat.

5. Do it yourself (DIY) hiasan rumah atau interior

Untuk urusan interior, kamu dapat mengerjakannya sendiri atau do it yourself (DIY) dengan mencari beberapa referensi di website. Sebelum mengerjakannya, kamu perlu menyiapkan beberapa peralatan yang dibutuhkan seperti lem tembak, amplas, dan kuas roller agar pada saat pengerjaan, bisa kamu lakukan dengan mudah.