4 Cara agar Uban Tidak Tumbuh Lagi

ERA.id - Sebagian orang menganggap penyebab munculnya uban adalah usia tua. Ini tidak salah, tetapi tidak sepenuhnya tepat. Uban juga bisa dipicu oleh stres, pola hidup tidak sehat, bahkan genetik. Jika masih muda sudah beruban, Anda perlu tahu dan mempraktikkan beberapa cara agar uban tidak tumbuh lagi.

Dikutip Era.id dari Byrdie, stres menjadi salah satu faktor penyebab uban muncul di usia dini. Ketika seseorang stres, banyak inflamasi atau peradangan yang terjadi di dalam tubuh. Hal tersebut menyebabkan penurunan produksi melanin sehingga uban muncul.

Berbagai Cara agar Uban Tidak Tumbuh Lagi

· Kelola stres

Stres jadi salah satu penyebab seseorang memiliki uban di usia dini. Stres yang dimaksud adalah berbagai tugas dan rutinitas sehari-hari. Menurut Tim Abney, the Global Vice President of Education at Colorproof, saat seseorang stres, respons fight-or-flight alami dari tubuh memiliki dampak signifikan terhadap rambut yang kehilangan pigmentasi alaminya.

Meditasi mengelola stres (unsplash)

Jenis sel induk tertentu, yaitu sel bulge melanocyte stem, berperan besar terhadap kemampuan rambut dalam menghasilkan pigmen. Seiring bertambahnya usia, sel-sel tersebut secara bertahap bisa mulai menghilang. Hal tersebut tergantung pada gen masing-masing orang.

Cukup banyak penelitian yang telah membuktikan bahwa stres pada dasarnya melumpuhkan kemampuan sel untuk memproduksi dan mempertahankan pigmen. Stres bisa menyebabkan pelepasan hormon dalam jumlah yang besar.

· Penuhi asupan vitamin D dan vitamin B12

Kekurangan beberapa jenis nutrisi bisa menyebabkan munculnya uban, misalnya vitamin D. Berdasarkan studi yang diterbitkan dalam The International Journal of Trichology, anak-anak yang beruban dini memiliki kadar vitamin D yang rendah.

Dari penelitian tersebut, diketahui pula bahwa kekurangan vitamin B12 bisa dikaitkan dengan rambut beruban. Namun, ini merupakan penelitian awal yang butuh penelitian lebih lanjut.

· Berhenti merokok

Berhenti merokok atau menghindari merokok berkaitan dengan kesehatan secara umum dan kesehatan rambut. Berdasarkan beberapa penelitian, merokok berhubungan dengan rambut beruban dini.

Penelitian membuktikan, merokok bisa menciptakan atau mengaktifkan respons stres seperti respons fight-or-flight yang bisa mempercepat proses penuaan. Respons tersebut mengarah pada pengurangan sel penghasil melanin atau melanosit di folikel rambut sehingga uban bisa lebih cepat keluar.

Cukup banyak penelian yang membuktikan bahwa asap rokok berkaitan dengan munculnya uban di usia dini dan kerontokan rambut dini. Bagi rambut yang telah beruban, asap rokok bisa menyebabkan rambut menguning atau mengusam sehingga tidak cemerlang dan susah diatur.

· Hindari polusi

Terdapat sebuah penelitian yang menemukan hubungan antara paparan radikal bebas dengan rambut beruban. Cara tersimpel agar uban tidak tumbuh lagi adalah mengontrol stres oksidatif yang ada di sekitar Anda. Anda perlu menjaga kebersihan lingkungan dan menghirup udara segar setiap hari.