Cara Cek Body Age yang Bisa Memengaruhi Kesehatan Tubuh

ERA.id - Usia Anda saat ini mungkin 25 tahun, tetapi bagaimana dengan usia tubuh Anda? Usia tubuh atau atau body age bisa berbeda dari usia sesungguhnya. Anda perlu tahu cara cek body age untuk melihat kesesuaian antara usia kronologis dengan usia tubuh.

Ada beberapa hal mempengaruhi usia tubuh, seperti pola makan, tingkat aktivitas, dan suasana hati. Sebenarnya, tidak ada cara yang akurat untuk mengetahui usia tubuh.

Namun, pengecekan bisa memberikan gambaran soal kondisi tubuh, komposisi tubuh, dan gaya hidup yang dijalani sehingga Anda tahu apakah Anda menjalani hidup dengan lebih muda atau lebih tua dari usia sesungguhnya.

Cara Cek Body Age

Kelenturan

Kelenturan atau fleksibilitas tubuh akan menurun seiring bertambahnya usia. Anda bisa mendapatkan gambaran usia tubuh Anda melalui pengecekan fleksibelitas.

Menyentuh jari kaki dalam posisi duduk adalah salah satu cara yang bisa digunakan untuk mengetahuinya kelenturan tubuh Anda. Cara melakukannya adalah duduklah di lantai dengan punggung lurus, kaki terbuka di depan, dan lengan terentang di depan setinggi bahu.

Setelah itu, cobalah raih jari kaki Anda dengan posisi kaki (lutut) tetap lurus. Anda dinilai punya kelenturan yang masih bagus jika bisa menyentuh jari kaki Anda. Jika tidak, lihatlah sejauh mana tangan Anda bisa menjangkau kaki—ukur jarak antara dua totol dalam inci.

Kelenturan tubuh Anda dinilai semakin baik jika tangan semakin dekat dengan jari kaki. Tambahkan satu tahun pada usia Anda jika jangkauan Anda bisa mencapai titik kurang dari lima inci. Kurangi satu tahun dari usia Anda jika jangkauannya jatuh di titik 10 inci atau lebih. Sementara, jika jangkauan Anda ada di angka antara 5 hingga 10 inci maka jangan menambah atau mengurangi usia.

Rasio pinggang-pinggul

Pertambahan usia juga berpengaruh terhadap berat badan dan bentuk tubuh, terutama rasio pinggang-pinggul. Rasio pinggang-pinggul bisa menjadi cara untuk menilai distribusi lemak tubuh yang bisa jadi indikasi kemungkinan risiko kesehatan tubuh, seperti hipertensi, diabetes, dan stroke.

Dilansir Femina, cara menghitungnya adalah ukuran pinggul dibagi ukuran pinggang (dalam inci). Ukur pinggang sekitar dua inci di atas pusar, sementara pengukuran pinggul dilakukan di titik yang paling lebar.

Rasio >1 untuk pria dan 0,85 untuk wanita menunjukkan bahwa jumlah lemak tubuh lebih dari ideal di sekitar bagian tengah tubuh. Tambahkan satu tahun ke skor Anda jika melebihi rasio ideal.

Ilustrasi mengukur pinggang dan pinggul (pexels)

Body Mass Index (BMI)

Body mass index atau indeks massa tubuh menghitung komposisi tubuh Anda, membagi berat badan (dalam kilogram) dengan tinggi badan (dalam meter). Jika BMI tinggi, berarti jumlah lemak juga tinggi. Berikut adalah cara menghitung BMI.

1. Kalikan berat badan dalam pon dengan 0,45 untuk mengubahnya menjadi kilogram.

2. Kalikan tinggi badan dalam inci dengan 0,025 untuk mengubahnya menjadi meter.

3. Kalikan tinggi badan dengan tinggi badan, dan bagi berat badan dengan tinggi badan kuadrat.

Hasil 25 atau lebih dianggap kelebihan berat badan. Jika Anda merasa cara ini rumit, gunakan situs web yang menyediakan jasa penghitungan BMI. Tambahkan satu tahun pada usia kronologis jika BMI di bawah 18,5 (kekurangan berat badan). Tambahkan dua tahun jika hasil BMI 25—29,9. Tambahkan tiga tahun jika hasil BMI lebih dari 30. Kurangi satu tahun dari usia kronologis Anda jika hasil BMI antara 18,5—25.

Waktu tidur

Kurang tidur membuat Anda berisiko terkena hipertensi, stroke, dan penyakit ginjal. Fungsi kognitif Anda juga bisa terganggu jika kurang waktu tidur. Secara umum, orang dewasa butuh tidur selama tujuh hingga delapan jam per malam.

Kurangi enam bulan dari usia kronologis Anda jika Anda rutin tidur 7—9 jam per malam. Tambahkan satu tahun ke usia kronologis Anda jika tidur rutin tidur 5—6 jam atau lebih dari sembilan jam per malam. Tambahkan dua tahun ke usia kronologis Anda jika tidur <5 jam per malam.

Itulah informasi mengenai cara cek body age yang bisa berkaitan dengan kesehatan tubuh dan mental Anda. Untuk mendapatkan info menarik yang lain, ikuti terus berita terbaru Era.id.