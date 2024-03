Cara Membersihkan Kuas Make Up yang Tepat, Begini Langkahnya

ERA.id - Seluruh peralatan make up yang langsung menyentuh kulit wajah, misalnya kuas, spons, atau beauty blender, pada dasarnya harus dibersihkan secara bertahap. Sementara itu, para pakar merekomendasikan untuk membersihkan peralatan make up setiap 7–10 hari sekali. Simak cara membersihkan kuas make up di bawah ini.

Jika kuas make up tidak dibersihkan secara teratur, peralatan make up berisiko menyimpan berbagai kotoran, misalnya sisa make up, sel-sel kulit mati, dan debu. Jika digunakan pada kulit wajah, peralatan make up yang kotor dapat meningkatkan risiko munculnya banyak masalah kulit, misalnya jerawat.

Cara Membersihkan Kuas Make Up

Agar tidak terjadi risiko masalah kulit karena penggunaan kuas make up yang kotor, tentunya Anda wajib memahami cara tepat untuk membersihkannya. Beberapa langkah membersihkan kuas yang dapat Anda coba antara lain:

Ilustrasi (Anderson Guerra/Pexels)

Sediakan air hangat

Langkah pertama yang harus dilakukan untuk membersihkan kuas make up yaitu sediakan air hangat suam-suam kuku. Lalu masukkan air hangat tersebut ke dalam wadah atau baskom kecil.

Kumpulkan kuas yang akan dibersihkan

Selanjutnya, kumpulkan semua kuas make up yang hendak dibersihkan. Sertakan juga kuas make up yang belum pernah digunakan, sebab meskipun belum pernah digunakan, bukan berarti kuas make up steril dari berbagai kotoran.

Masukkan sabun berbahan lembut

Setelah Anda memasukkan air, lanjutkan dengan menuangkan kurang lebih 1 sendok makan pembersih berbahan lembut, misalnya sabun pembersih wajah atau sampo bayi. Anda tidak disarankan menggunakan sabun badan, sabun cuci tangan, atau sabun cuci piring. Sebab, sabun yang berbahan keras bisa merusak bulu kuas make up.

Cuci kuas dengan lembut

Jika sabun sudah Anda masukkan, cucilah kuas dengan mencelupkan bulu kuas ke dalam wadah berisi air tadi. Kemudian, gosok bulu kuas dengan lembut pada telapak tangan atau bantalan khusus pembersih kuas. Hal ini ditujukan untuk mengeluarkan kotoran yang terjebak di dalam kuas make up.

Bilas dengan air mengalir

Setelah dicuci, Anda harus membilas kuas dengan air mengalir sampai semua busa dan kotoran benar-benar lenyap dari bulunya. Ini bisa Anda pastikan dengan melihat kejernihan air yang dimanfaatkan untuk membilas kuas. Jika air yang mengaliri kuas sudah terlihat jernih, berarti kuas make up sudah dapat dikatakan bersih dari sabun dan kotoran.

Keringkan kuas

Jika kuas make up sudah benar-benar bersih, peraslah kelebihan air pada bulu kuas dengan tisu atau handuk kering. Selanjutnya, letakkan kuas di atas meja yang sudah dilapisi dengan handuk dan biarkan kepala kuas menggantung di tepi meja. Selanjutnya, diamkan hingga bulu kuas kering dengan sendirinya.

Anda disarankan sebisa mungkin hindari mengeringkan kuas dengan hair dryer atau dengan menempatkannya secara vertikal di dalam wadah. Sebab, hal-hal ini berpotensi merusak bulu kuas dan lem yang merekatkan kepala kuas dengan gagangnya.

Demikianlah langkah-langkah membersihkan kuas make up yang dapat Anda ikuti. Dengan cara tersebut, harapannya kita bisa menghindari risiko masalah kulit karena pemakaian peralatan make up yang tidak steril. Semoga bermanfaat.

Ikuti artikel-artikel menarik lainnya juga ya. Kalo kamu mau tahu informasi menarik lainnya, jangan ketinggalan pantau terus kabar terupdate dari ERA dan follow semua akun sosial medianya! Bikin Paham, Bikin Nyaman.