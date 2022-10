Drag Race untuk VW dan Umum Bakal Digelar Akhir Oktober 2022

ERA.id - Mengisi hasrat adu kebut lintasan lurus dari penggemar Volkswagen di Indonesia, beberapa klub VW menggelar kompetisi Drag Race Series VW pada 22-23 Oktober 2022 di sirkuit non-permanen Adhi City, Sentul, Jawa Barat.



Ajang balap lintasan lurus ini berlangsung dalam tiga seri dengan pelaksana klub antara lain Volkswagen Beetle Club (VBC), Volkswagen Van Club (VVC), dan Volkswagen Club Bandung (VCB) yang semuanya masuk agenda nasional VW Indonesia Asosiasi.



Perhelatan VVC Go and Fast sebagai drag race VW seri kedua ini, selain didukung Adhi City Sentul sebagai pengelola lahan, juga didukung Jakarta Speed Storm (JSS), Volkswagen Indonesia Association (VIA), dan IMI DKI Jaya.



“Harapannya, agar pesta balap lintasan lurus atau drag race ini bisa diikuti dan dinikmati berbagai kalangan pesertanya nanti. Sehingga memuaskan banyak pihak,” jelas Harvyanto, Ketua Pelaksana VVC Go and Fast yang juga Kepala Bidang Otomotif VVC dikutip dari siaran pers, Minggu (9/10/2022).



Agar lebih terbuka dan ramai, tidak hanya memperlombakan kelas khusus VW, VVC Go and Fast juga membuka kelas untuk peserta umum dengan kendaraan non-VW, baik roda empat maupun untuk roda dua.



Menurutnya, ajang drag race ini bukan hanya untuk kendaraan VW saja. Pihaknya sebagai penyelenggara juga membuka kelas untuk mobil-mobil non VW.



“Artinya berbagai mobil non-VW seperti Jepang-an, Amerika, Korea dan lain-lain bisa ikut serta, ada kelas-kelasnya juga,” imbuh Harvy.



Terkait penyelenggaraan drag race VW Series kedua dan untuk umum ini, Ketua Umum VVC, Irjen Pol (Purn) Drs. Pudji Hartanto MM menyatakan, gelaran drag race untuk komunitas VW dan peserta umum ini sebagai obat kerinduan pecinta otomotif Tanah Air dalam menyalurkan hobi setelah sekian lama terhambat pandemi.



“Selain itu drag race VVC ini juga untuk merajut dan membangun kembali jiwa sportivitas, kreativitas yang positif di dunia olah raga otomotif, dan tentunya bisa menghasilkan prestasi terbaik untuk negeri ini,” imbuh Pudji.



Ditambahkan Pudji Hartanto, kalau gelaran drag race VVC juga merupakan perwujudan dari tagline VVC yakni "VVC Peduli Sesama, Prestasi Membangun Negeri".



“Peduli sesama ini merupakan wujud kepedulian VVC dengan sesama umat manusia yang membutuhkan. Sedangkan prestasi bangun negeri merupakan apa yang dikerjakan VVC harus menghasilkan prestasi untuk ikut membangun negeri lewat kegiatan otomotif,” paparnya.



Sedangkan terkait perihal regulasi balap drag VVC ini, menurut Harvyanto yang juga Ketua Pelaksana VW Drag Race 2022 Seri kedua memastikan bahwa regulasinya tetap mengacu kepada ketentuan balap drag yang dikeluarkan IMI.



“Untuk regulasi kita mengacu pada ketentuan IMI 2022, seperti starter harus ada KIS, Racingsuit, rollbar (untuk kelas tertentu), Alat Pemadam Api Ringan (APAR), helm standar SNI, dan sebagainya,” imbuh Harvyanto.



Pada event VVC Go and Fast ini, menurut Harvy untuk penyewaan paddock tenda 4×6 dibanderol Rp1.000.000 per tiga hari. Sementara untuk booth makanan, spare part & Merchandise stand 3×3 Rp800.000 per tiga hari.



Sementara, pada event VW Drag Race Series ada sejumlah kelas yang dilombakan, Kelas Utama VW, Kelas Supporting VW, Kelas Bracket All Brand, dan kelas Umum. Khusus VW Drag Race Series, kelas yang dipertandingkan yakni Kelas Utama VW, Kelas Supporting VW, Kelas Bracket All Brand, dan kelas Umum.



Untuk Kelas Utama VW terdapat kategori Sedan Single Barrel (Beetle/Variant/Karman Gia/Safari), Bus Single Barrel (Combi/Micro Bus), Sedan Four Barrel (Beetle/Variant/Karman Ghia/Safari), Bus Two Barrel (Combi/Micro Bus), Sedan Four Barrel (Beetle/Variant/Karman Ghia/Safari), Bus Four Barrel (Combi/Micro Bus), dan Free For All (Beetle/Variant/Karman Ghia/Safari).



Kemudian untuk kelas Supporting VW yakni VW Sedan Rookie/Pemula (Beetle/Variant/Karman Ghia/Safari), VW Bus Rookie/Pemula (Combi/Micro Bus), VW Type Bus (German/Brazil/Dakota/Single Cabin/Double Cabin), VW Sedan Water Cooled, dan Free For All (All Brand/Type).



Sedangkan untuk kelas Bracket All Brand terdiri dari Bracket 9 Detik, Bracket 10 Detik, Bracket 11 Detik, Bracket 12 Detik, dan Bracket 13 Detik. Kemudian untuk kelas Umum yakni Minibus Std 1300 cc (3 seater) dan City Car Std 1300 cc (2 seater).



Untuk informasi dan pendaftaran lebih lanjut tentang acara drag race VVC ‘Go and Fast’ bisa menghubungi hotline VVC di 0812 1805 0589 / 0851 7320 4548 (untuk registrasi balap), dan nomor 0816 750 287 (informasi sewa booth).



Selain menggelar drag race untuk kendaraan roda empat dan roda dua, VVC Go and Fast juga menghadirkan sejumlah acara lainnya seperti bursa spare part dan aksesori VW dan umum, bursa merchandise, hiburan musik, kumpul komunitas, dan puncaknya merayakan HUT ke-41 VVC yang jatuh sebelumnya pada 13 Oktober 2022.