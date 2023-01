Siapkan Beragam Kejutan, Disney Bakal Hadirkan Wahana Baru dan Atraksi Seru pada 2023

ERA.id - Disney akan mempersiapkan banyak kejutan di berbagai taman hiburan dan penginapannya pada tahun 2023, dengan banyak wahana hingga atraksi untuk menemani liburan bersama orang-orang terkasih.



Disney melalui laman resminya pada Minggu, mengumumkan bahwa hal ini dilakukan untuk memperingati 100 tahun The Walt Disney Company berdiri, dan perayaan ini akan dilakukan di taman-taman hiburan Disney di seluruh dunia.



Petualangan baru itu akan dimulai pada 27 Januari di Disneyland Resort, di mana pengunjung dapat menantikan "Wondrous Journeys", sebuah pengalaman baru kembang api spektakuler di Disneyland Park, dan "World of Color" di Disney California Adventure Park.



Seluruh resor mendapatkan dekorasi baru, merchandise, makanan, dan bahkan kostum baru untuk Mickey Mouse dan teman-temannya.



Sebagai bagian dari perayaan ulang tahun ke-100 di Disneyland ini, para pelancong dapat menantikan pembukaan "Mickey & Minnie's Runaway Railway" pada tanggal 27 Januari dan kembalinya parade "Magic Happens" yang telah lama ditunggu mulai tanggal 24 Februari.



"Mickey & Minnie's Runaway Railway" sendiri pertama kali dibuka di Walt Disneyland Disney World pada tahun 2020. Atraksi ini juga untuk membuka kembali

Mickey's Toontown" pada 8 Maret.



Sementara itu, di Walt Disney World Resort, akan membawa ke pembukaan "TRON Lightcycle / Run", sebuah atraksi yang memungkinkan pengunjung menaiki Lightcycle sendiri dan berpacu dengan cepat.



Coaster yang sangat dinantikan telah menjadi favorit penggemar di Shanghai Disneyland dan akan dibuka di Magic Kingdom Park pada musim semi.



Tak hanya itu, atraksi favorit penggemar, "Magic Kingdom", akan menghadirkan kembang api "Happily Ever After" yang sekali lagi bakal menerangi langit dengan versi pertunjukan yang diperbarui pada tahun 2023.



Di Disneyland Hongkong, akan hadir pula "World of Frozen" yang bakal dibuka pada paruh kedua tahun 2023. Negeri yang terinspirasi dari film "Frozen" ini adalah yang pertama dari tiga yang debut di taman Disney internasional.



Di Disneyland Paris, peringatan 30 tahun taman tersebut akan mencapai puncak dengan pertunjukan panggung baru, "Pixar: We Belong Together" pada akhir tahun 2023.



Di sisi lain, Disney juga mempersiapkan sederet film untuk dirilis pada 2023. Beberapa di antaranya adalah "The Little Mermaid", "Peter Pan & Wendy", "Ant-Man and the Wasp: Quantumania", "Guardians of the Galaxy Vol. 3", "The Marvels", "Elemental", "Indiana Jones and the Dial of Destiny", dan "Wish".