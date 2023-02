Rekomendasi Tempat Romantis Antimainstream untuk Rayakan Hari Valentine

ERA.id - Hari Valentine atau hari kasih sayang menjadi salah satu momen yang dinantikan oleh banyak orang di dunia, baik yang ingin merayakan bersama pasangan maupun orang-orang terdekat lainnya.

Berbagai kegiatan menyenangkan hingga romantis untuk merayakan hari kasih sayang ini biasanya sudah direncanakan jauh hari. Tak sedikit pasangan yang memilih berlibur bersama untuk merayakan Valentine.

Berikut ini rekomendasi tempat wisata yang bisa dikunjungi untuk mengisi momen Valentine dikutip Antara.

Jakarta, kencan di museum hingga di aquarium

Kencan di Museum (instagram/museummacan)

Bagi anda yang tinggal di Jabodetabek, tak perlu bepergian jauh untuk dapat menikmati quality time bersama pasangan. Anda bisa melakukan kencan berkualitas dengan mengunjungi Museum Macan yang saat ini masih membuka pameran "Chiharu Shiota: The Soul Trembles".

Alternatif lain, anda bisa singgah di Jakarta Aquarium & Safari atau menikmati makan malam romantis Lounge In The Sky Indonesia. Anda bersama pasangan juga bisa menghabiskan waktu dengan staycation di hotel-hotel pilihan seperti ARTOTEL Suites Mangkuluhur hingga Four Seasons Hotel.

Bandung, makan malam romantis hingga jelajah alam

Ingin menikmati suasana makan malam romantis lengkap dengan pemandangan pegunungan? Bandung dapat menjadi pilihannya. Anda dan pasangan bisa mengunjungi restoran Gaia Semeja Asian Kitchen untuk mendapatkan pengalaman tersebut, sekaligus juga menginap di hotelnya, The Gaia Hotel.

Atau, ingin menikmati makan malam berlatar pemandangan lainnya? Anda bisa mengunjungi restoran Belle Vue French & Italian Bistro yang berada di GH Universal Hotel.

Bandung menyimpan pesona alam yang senantiasa memanjakan wisatawan sehingga tak lengkap jika anda dan pasangan melewatkan kesempatan ini. Anda bisa jelajah Kota Bandung dengan mobil VW Safari yang disediakan oleh Go Explore. Atau, nikmati alam dengan melihat rusa-rusa di Ranca Upas.

Bali, temukan ragam vila dengan konsep private

Jika ingin menghabiskan waktu bersama pasangan secara intens dan private, anda bisa memilih untuk menyewa vila yang nyaman seperti Villa Kayu Raja atau vila mewah seperti The Ritz Carlton Bali Villas.

Suasana mewah juga bisa anda dapatkan dengan bersantai di kolam renang Tlaga Singha Tropical River Club hingga melakukan perawatan pijat di The Sanctoo Spa & Wellness.

Labuan Bajo, rasakan romantisme ala lokal hingga ala Santorini

Mohini Resort (Instagram/mohiniresort)

Ingin mencari tempat penginapan dengan suasana romantisme yang melokal dengan harga terjangkau? Mohini Resort bisa menjadi pilihannya. Atau anda ingin suasana ala Pulau Santorini di Yunani? Loccal Collection Hotel jadi pilihan yang cocok bagi anda.

Labuan Bajo juga terkenal dengan pantainya yang indah. Oleh sebab itu, jangan lewatkan kesempatan ini dengan mengunjungi Hotel Meruorah Komodo Labuan Bajo yang menyediakan suasana makan malam romantis di tepi pantai.