Asyik untuk Bersantap dan Bersantai, Serunya Habiskan Waktu di Ruang Komunal Bali, Surganya Tropis

ERA.id - Bali adalah pulau indah yang memiliki banyak keistimewaan. Sebuah ruang komunal menjadi tempat yang cocok untuk orang-orang bisa datang dan menyerap semua keindahan visual maupun suara, di destinasi yang dijuluki surga tropis ini.

Sejak pertama kali diresmikan pada 21 Juli 2020, Shotgun Social bertekad untuk mempertahankan kualitas produk hidangan serta layanan mereka untuk para pelanggan setia.

Dengan menyediakan tempat yang luas dan nyaman bagi mereka yang datang untuk menghabiskan waktu bersama teman, keluarga dan komunitas tercinta. Restoran seluas 1400 meter persegi ini, terdiri dari area rumput sintetis yang bersebelahan langsung dengan taman bermain untuk anak-anak, dengan permainan interaktif menyenangkan bagi buah hati tercinta untuk berpetualang, diantaranya perosotan, jungkat-jungkit, tangga tali dan rumah pohon nan ikonik.

Terdapat total 250 tempat duduk, namun area restoran ini mampu menampung hingga 1000 tamu yang berdiri (standing guest). Selain itu, mereka yang datang dengan anjing peliharaan kesayangan akan dimanjakan dengan pilihan menu Doggy Food yang eksklusif.

"Shotgun Social menyajikan beraneka ragam makanan dan minuman yang nikmat bagi para pengunjung, dengan menu khas di antaranya pizza 40 cm yang merupakan menu andalan restoran ini. Ada banyak varian pizza ala New York nan otentik yang bisa dipilih untuk dipanggang dengan panggangan kayu, serta hidangan klasik ala pub seperti Lemongrass Tuna atau Charcuterie," ujar tutur Joshua Harrison, Presiden Direktur dari Soul Cafes Group dalam keterangan resminya,

Menawarkan pula pilihan minuman yang segar, termasuk 16 merk bir internasional dan lokal, daftar wine yang beragam, hingga koktail racikan bartender profesional. Baik hidangan makanan dan minuman di restoran ini akan berevolusi secara konstan sesuai dengan menu favorit para pelanggan, termasuk pada menu-menu khas yang disebutkan di atas.

Ruang komunal di Bali (Dok. Shotgun Social)

Beberapa menu andalan di antaranya All The Benedicts yang memadukan roti sourdough panggang dengan dua telur setengah matang dilapisi saus hollandaise yang nikmat, Potato Rosti yang terdiri dari Sunny Side Up dengan saus homemade yang lezat.

Ada pula Big Breakfast - It Is Big yang mengizinkan Anda menikmati lezatnya perpaduan sayur Baby Spinach, tumis jamur, alpukat segar, kentang goreng Hash Brown rumahan, baked beans, bacon serta pork sausage dan dua butir telur yang bisa dimasak sesuai keinginan Anda.

"Filosofi dari Shotgun Social adalah untuk memberikan pelanggan kami pengalaman bersantap sebaik mungkin, di sebuah tempat yang nyaman sekaligus membangkitkan semangat. Kami ingin melihat para pengunjung bahagia, karena kami tahu ketika mereka bahagia, makanan pun akan terasa lebih nikmat," sambungnya.

Joshua juga menambahkan, bahwa Shotgun Social mengedepankan nilai kebersamaan serta menjunjung tinggi setiap pelanggan.

"Saya ingin mengatakan kepada para pengunjung, bahwa kami adalah sebuah komunitas. Saya ingin agar semua pelanggan menyadari bahwa mereka adalah pribadi yang istimewa dan unik, meskipun disaat mereka merasa insecure. Saya ingin mereka tahu bahwa kami menginginkan keberadaan mereka dan kami ingin mereka agar dapat menikmati waktu mereka disini," imbuhnya.