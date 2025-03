Kalahkan Maladewa hingga Phuket, Bali Jadi Pulau Wisata Terbaik di Asia Pasifik

ERA.id - Bali kembali mendapatkan penghargaan sebagai pulau terbaik dalam ajang penghargaan bagi industri pariwisata Asia Pasifik, ​​​​​​​ DestinAsian Readers' Choice Awards 2025. Bali bahkan mengalahkan Phuket di Thailand.

Menurut siaran pers Kementerian Pariwisata, Bali berhasil mengungguli Lombok (Indonesia), ​​​​​​Maladewa, Boracay (Filipina), Phuket (Thailand), Phu Quoc (Vietnam), Palawan (Filipina), Koh Samui (Thailand), Langkawi (Malaysia), dan Penang (Malaysia) dalam kategori penghargaan itu.

"Terima kasih telah memilih Bali sebagai The Best Island. Hal ini menunjukkan bahwa Bali masih menjadi top of mind wisatawan untuk berwisata ke Indonesia," kata Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa, dikutip Antara, Minggu (9/3/2025)

Ni Luh Puspa mendedikasikan penghargaan itu untuk masyarakat, pemerintah daerah, serta seluruh pelaku industri pariwisata yang telah menjaga keindahan alam, kekayaan budaya, dan daya tarik wisata Bali. Ia pun berharap penghargaan untuk Bali dapat menjadi inspirasi bagi pengelola destinasi wisata lain di Indonesia untuk berbenah.

"Semoga prestasi ini juga dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus memajukan industri pariwisata, dan memperkenalkan destinasi-destinasi luar biasa Indonesia lainnya kepada dunia," ujarnya.

DestinAsian Readers' Choice Awards merupakan ajang penghargaan tahunan bagi industri pariwisata di kawasan Asia Pasifik. Dalam acara tahunan yang telah digelar selama 18 tahun itu, penerima penghargaan dipilih langsung oleh pembaca setia Majalah DestinAsian.