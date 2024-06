Inspirasi Destinasi Liburan Berdasarkan Pilihan Drama Korea Favoritmu!

ERA.id - Mengikuti tren budaya Korea yang berkembang pesat, menjadi inspirasi untuk mengeksplorasi perjalanan wisata yang mengesankan di Korea Selatan.

Korea Tourism Organization menjalin kerja sama untuk meningkatkan akses dan jumlah wisatawan Indonesia ke Korea Selatan.

Berdasarkan data dari Korea Tourism Organization, Indonesia menyumbang sekitar 250 ribu wisatawan ke Korea Selatan pada tahun 2023, hampir lima kali lebih banyak dari tahun sebelumnya yang hanya sekitar 57 ribu wisatawan. Lonjakan ini didorong oleh popularitas budaya Korea Selatan atau yang dikenal dengan istilah Hallyu, seperti webtoon, konten kecantikan, dan drama Korea di Indonesia. Indonesia menempati peringkat pertama diantara 26 negara dengan angka mencapai 35,5% dalam konsumsi konten budaya Korea, menurut survei Pemerintah Korea Selatan bertajuk "2023 Overseas Hallyu Survey”.

Maria Risa Puspitasari, SVP of Brand Marketing tiket.com, mengatakan, peningkatan jumlah wisatawan Indonesia ke Korea Selatan didorong oleh tingginya minat masyarakat Indonesia terhadap Hallyu, salah satunya adalah drama Korea.

(Dok. tiket.com)

"Drama Korea menjadi salah satu inspirasi terbesar bagi wisatawan untuk mengunjungi Korea Selatan. tiket.com bersama Korean Tourism Organization mengajak sobat tiket untuk merasakan langsung keindahan dan keunikan Korea Selatan seperti yang sering tergambarkan di drama Korea denganvdiskon edisi khusus Korea Selatan agar lebih terjangkau," ungkapnya dalam keterangan resmi yang diterima Era.id baru-baru ini.

Mari simak beberapa inspirasi destinasi Hallyu Trip di Korea Selatan berdasarkan pilihan drama Korea favorit berikut ini.

1. Jelajahi kemegahan arsitektur bersejarah Queen of Tears di Yeonpung Holy Land

Drama Korea Queen of Tears menunjukkan banyak lanskap alam Korea Selatan dan Jerman yang menyejukkan hati. Untuk sobat tiket yang ingin menikmati pengalaman liburan yang jauh dari keramaian, dapat mengunjungi bangunan bersejarah dengan arsitektur tradisional di Yeonpung Holy Land, juga mengeksplorasi kehidupan lokal desa Korea di Geonji Village. Sobat tiket pecinta seni juga dapat berkunjung ke Sojeon Art Museum yang digunakan sebagai lokasi syuting K-drama ini, menyajikan berbagai karya seni yang terbuat dari keramik.

Selama berkeliling destinasi ini, sobat tiket dapat menginap di Jeonju Wangyijimil Hanok Hotel, hotel di tepi sungai yang hanya 5 menit dengan berkendara dari Desa Jeonju Hanok dan Paviliun Hanbyeokdang dan dapat dinikmati dengan harga mulai dari Rp1,5 juta. Sobat tiket juga dapat bermalam di Gloucester Hotel Cheongju dengan harga mulai dari Rp1,3 juta. Hotel ini terletak hanya 5 menit berkendara dari Arena Bowling Cheongju dan Jikji Pavillion, memudahkan sobat tiket untuk berekreasi dengan olahraga atau berkeliling tempat

bersejarah.

2. Atmosfer Romantis Taman Warna-Warni ala Goblin di Garden of Morning Calm

Drama Korea Goblin yang beraliran fantasi romantis menunjukkan beberapa lokasi menarik dan ikonik bagi penggemar K-drama di setiap episodenya, salah satunya Garden of Morning Calm. Taman dengan pesona alam yang memukau ini memiliki atmosfer yang romantisndengan tanaman dan bunga warna-warni. Selain itu, drama Korea Goblin juga menggambarkan keindahan dermaga pantai Jumunjin dengan pemandangan yang menakjubkan, terutama saat matahari terbenam. Jika sobat tiket menyukai nuansa yang lebih tradisional, serial ini juga memberikan referensi destinasi desa Bukchon Hanok dengan pemandangan rumah-rumah tradisional ala Korea.

(Dok. tiket.com)

Memilih SS Resort sebagai penginapan untuk menjelajahi destinasi-destinasi ini merupakan pilihan yang tepat. Dengan harga mulai dari Rp1,6 juta, sobat tiket dapat menikmati malam di penginapan ini dengan fasilitas area piknik dan barbeque di pinggir Danau Cheongpyeong. Lengkapi liburan dengan tur ke Alpaca World di Nami Island dengan harga mulai dari Rp1,2 juta yang sudah termasuk tur Nami Island dan Garden of Morning Calm, lokasi syuting K-drama Goblin.

3. Pemandangan memukau dari atas Namsan Tower dalam adegan The Last Empress

Populer karena plotnya yang penuh intrik dan kekuasaan, drama Korea The Last Empress menunjukkan destinasi menawan di Korea Selatan seperti Namsan Seoul Tower dan Gyeongbokgung Palace. Sebagai salah satu landmark utama di ibu kota, Namsan Seoul Tower menawarkan pemandangan yang memukau dari atas ketinggian yang dapat sobat tiket nikmati dengan harga tiket masuk mulai dari Rp223,222. Jangan lewatkan juga untuk berfoto di gembok cinta di atas Namsan Seoul Tower, yang terkenal dengan jutaan gembok tergantung dengan berbagai pesan dan harapan tertulis di gemboknya. Penerbangan langsung Jakarta - Seoul dapat dipesan dengan harga mulai dari Rp1,4 juta untuk mengunjungi landmark ikonik ini.

Sementara itu, Istana Gyeongbokgung adalah salah satu istana kerajaan terbesar dan paling indah di Korea, mempersembahkan sejarah dan keindahan arsitektur tradisional yang menakjubkan. Sambil berkeliling istana, lebih seru jika sobat tiket berfoto dengan pakaian tradisional Korea Hanbok. Dengan harga mulai dari Rp90,926, sobat tiket dapat menyewa setelan Hanbok seperti zaman Dinasti Joseon di Hanbok Experience at Hanboknam Gyeongbokgung with Korean Hairstyling. Relaksasikan diri sambil bermalam di Nine Tree Hotel Myeongdong, hotel dengan lokasi strategis di Seoul yang dapat dipesan dengan harga mulai dari Rp3,4 juta per malam.

4. Eksplor Pulau Jeju untuk keindahan panorama pantai ala Welcome to Samdalri

Drama Welcome to Samdalri menampilkan kehidupan di pulau Jeju yang memiliki

penggambaran pulau dengan suasana yang autentik dan memikat. Jeju Island dikenal dengan keindahan alamnya dan gaya hidup yang santai, yang menjadi kontras dengan hiruk pikuk kota besar. Panorama pulau ini tidak hanya memikat wisatawan mancanegara, namun juga wisatawan lokal karena pantai pasir putihnya.

Sobat tiket yang berlibur dengan keluarga dapat mengunjungi Aqua Planet Jeju yang memamerkan lebih dari 48.000 koleksi biota laut dan 500 spesies air lainnya dengan harga tiket masuk mulai dari Rp384,780. Jangan lewatkan juga beragam atraksi di Alice in Wonderland yang memiliki ragam instalasi terinspirasi dari film ‘Alice in Wonderland’ seperti lubang Mr. Rabbit dengan harga tiket masuk mulai dari Rp50,888. Setelah berkeliling Pulau Jeju, sobat tiket bisa bermalam di Best Western Jeju Hotel, hotel bintang 4 dengan fasilitas yang lengkap dengan harga mulai dari Rp943,539 per malam.

5. Keragaman Kuliner, Budaya, Kehidupan Malam ala Itaewon Class di Distrik Itaewon

Dalam drama Itaewon Class, distrik Itaewon menjadi pusat perhatian karena keragaman budayanya, restoran dan kafe yang trendi, serta kehidupan malam yang ramai. Salah satu spot menarik dari K-drama ini adalah Stasiun Yongdap yang lekat dengan kehidupan sehari- hari masyarakat perkotaan. Salah satu restoran ikonik di drama ini, Undukjib, menghadirkan pengalaman kuliner yang tak terlupakan dengan sajian hidangan tradisional Korea yang menggugah selera.

Sobat tiket dapat menikmati penerbangan langsung Denpasar - Seoul dengan harga mulai dari Rp2,9 juta dan melanjutkan berkendara selama 30 menit untuk sampai ke Itaewon. Melepas penat dengan beristirahat di K-Grand Hotel Seoul dengan harga mulai dari Rp2,1 juta, menjadi pilihan yang tepat karena lokasinya yang strategis. Hotel ini hanya berjarak 5 menit berjalan kaki dari Stasiun Lotte Outlets Seoul dan 12 menit dengan berjalan kaki dari Pasar Namdaemun, memudahkan untuk mengeksplorasi kuliner lokal.