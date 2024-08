Grand Opening Metro Style di Transmart Cilandak, Hadirkan Produk Fashion Trendy dan Affordable

ERA.id - Metro Style kembali membuka store barunya. Kali ini, bertempat di Transmart Cilandak menjadi store yang ke-2 untuk seluruh Indonesia.

Sementara, gerai Metro Style pertama berada di Kota Makassar. Grand opening Metro Style di Transmart Cilandak diselenggarakan pada Jumat (30/8/2024).

Pelanggan setia Transmart Cilandak juga bisa menikmati berbagai program promo harga khusus dan diskon yang menarik saat berbelanja di Metro Style.

Ada pun sebuah inovasi fashion terbaru dari Trans Retail yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pelanggan setianya akan inovasi dan tren fashion terbaru.

Dengan mengusung tema "Be Smart Casual with Us, Metro Style menawarkan berbagai produk yang Young, Casual, Trendy dan Affordable serta berkualitas namun tetap terjangkau.

Grand opening Metro Style (ERA / Adelia Hutasoit

Metro Style dilengkapi dengan beragam koleksi busana untuk pria dan perempuan, sepatu, sandal, T-shirt, kemeja, celana panjang, denim, sweatshirt, hoodie, jogger, jaket, chinos, hingga celana pendek.

Koleksi yang beragam ini memastikan setiap pelanggan dapat menemukan style fashion yang sesuai dengan gaya dan preferensi mereka masing-masing.

"Ini grand opening Metro Style gerai kedua. Yang pertama itu adalah di Makassar. Yang kedua di Cilandak," ujar Hanafi Kurniawan, Marketing, Data and Strategy Director, saat ditemui di Transmart Cilandak, Jakarta Selatan pada Jumat (30/8).

"Bedanya adalah konsep fashion yang dulu di Transma rt masih lebih konvensional. Kalau ini kita sesuaikan dengan customer," lanjutnya.

Dengan tata letak atau layout yang modern dan nyaman, Metro Style dilengkapi sirkulasi lalu lalang antar counter yang luas serta lighting terang menyesuaikan masing - masing brand.

Metro Style menawarkan berbagaI brand seperti Manzone, MOC, Alisan, Cardinal, Emba, Shark, S135, Lois, Menticano, 3n3 dan lainnya untuk menswear, sedangkan underwear tersedia Hicoop, Rider, GT Man, Sorex, Mundo dan brand – brand lainnya, untuk shoeswear sendiri ada Cardinal Shoes, Otha, Jim Joker, Jackson, Dr. Kevin, Yongky Komaladi dan berbagai brand lainnya.

Grand opening Metro Style (ERA/Adelia Hutasoit

"Yang terjadi sekarang dengan banyak brand-brand baru juga, terutama brand lokal yang kita masukin. Ada beberapa brand lokal, kalau disini ada 30 brand." bebernya.

Kehadiran brand – brand fashion terkenal ini membuat pengalaman menemukan style fashion yang sesuai untuk setiap kesempatan, semakin menyenangkan.

Selain beragam produk, Metro Style juga menekankan kualitas dan kenyamanan. Setiap item fashion yang tersedia dipilih dengan cermat untuk memastikan memenuhi standar tinggi yang diharapkan pelanggan Metro Style.

Ini sebagai langkah mewujudkan komitmen Metro Style dalam mendukung pengembangan industri ritel dan fashion di Indonesia, serta mengembangkan brand lokal yang pada akhirnya turut membantu meningkatkan ekonomi Indonesia agar tumbuh lebih pesat.