Bawa Pembaruan Desain, iPhone 16 dan 16 Plus Makin Berwarna

ERA.id - Apple secara resmi memperkenalkan iPhone 16 dan iPhone 16 Plus yang membawa pembaruan desain yang lebih minimalis dan tampil semakin berwarna.

Perombakan desain terlihat pada tampilan letak kameranya yang tidak lagi mengusung tampilan kotak dan memilih tampilan oval mengikuti lensa yang disematkan pada kedua ponsel ini.

"iPhone 16 dan iPhone 16 Plus menandai awal dari era baru untuk iPhone dengan Apple Intelligence memberikan pengalaman yang kuat, pribadi, dan pribadi kepada pengguna kami," kata VP Apple Worldwide iPhone Product Marketing Kaiann Drance dalan keterangannya, Selasa.

Membedah spesifikasinya iPhone 16 dan iPhone 16 Plus hadir dengan layar 6.1 inci dan 6.7 inci menggunakan layar OLED yang dirancang dengan ketahanan luar biasa menggunakan keramik generasi terbaru dengan formulasi canggih yang 50 persen lebih keras daripada generasi pertamanya.

Pada bagian belakang, Apple merancang ponsel ini dengan bahan kaca belakang yang kuat serta tahan air dan debu.

Untuk dapur pacu sebagai spesifikasi intinya, iPhone 16 dan iPhone 16 Plus hadir dengan chip Bionic A18 diklaim memberikan peningkatan performa dan efisiensi yang signifikan.

Chip ini memungkinkan pengguna untuk menjalankan game AAA yang sebelumnya terbatas pada model iPhone 15 Pro dan iPhone 15 Pro Max dan mampu menjaga masa pakai baterai lebih lama.

Dibangun di atas arsitektur chip tiga nanometer generasi kedua, chip ini diklaim mampu mempercepat kinerja Apple Intelligence sebagai kecerdasan artifisial generatif besutan Apple.

Membahas Apple Intelligence, kecerdasan artifisial ini dirancang mampu berkreasi dengan bahasa dan gambar secara efektif dan akan dirilis dalam Bahasa Inggris AS pada bulan depan melalui iOS 18 ke semua pengguna iPhone 16 series.

Sebagai keunggulan, Apple Intelligence digadang mampu menjaga privasi dan keamanan data pengguna dengan menggunakan teknologi Private Cloud Compute.

Pembaruan lainnya yang tak kalah menarik dari iPhone 16 dan iPhone 16 Plus ialah hadirnya "Action Button", memungkinkan pengguna untuk dengan cepat mengakses fitur yang berguna.

Secara default, ia mengalihkan mode suara antara Ring dan Silent, atau pengguna dapat memilih dari serangkaian tindakan yang luas untuk kenyamanan dan fleksibilitas yang lebih.

Membahas kemampuan kameranya, sistem kamera pada iPhone 16 dibekali dengan sensor Fusion 48MP yang menawarkan kualitas gambar yang lebih tinggi.

Kamera Ultra Wide-nya berukuran 12 MP memungkinkan pengguna untuk mengambil foto makro dengan detail yang lebih tajam.

Mengikuti kesuksesan generasi sebelumnya, iPhone 16 series tentunya menyediakan "Emergency SOS" dengan satelit memungkinkan pengguna dapat terhubung ke satelit terdekat untuk mengirim dan menerima teks, emoji, dan Tapbacks melalui iMessage dan SMS sementara di luar jangkauan seluler dan Wi-Fi.4.

iPhone 16 dan iPhone 16 Plus akan tersedia dalam warna-warna yang sangat cerah seperti warna ultramarine, teal serta pink. Meski demikian hadir juga warna netral yaitu putih dan hitam

Untuk pilihan memorinya, iPhone 16 dan iPhone 16 Plus hadir dalam pilihan 128GB, 256GB, dan 512GB.

iPhone 16 akan dijual seharga dari 799 dolar AS (Rp12.3 jutaan) dan iPhone 16 Plus mulai dari 899 dolar AS (Rp13,8 jutaan)

Pelanggan di lebih dari 58 negara dan wilayah termasuk Australia, Kanada, China, Prancis, Jerman, India, Jepang, Malaysia, Meksiko, Korea Selatan, Türkiye, UEA, Inggris, dan AS, akan dapat melakukan pre-order iPhone 16 dan iPhone 16 Plus mulai pukul 5 pagi PDT Jumat, 13 September ini, dengan ketersediaan mulai Jumat, 20 September.

iPhone 16 dan iPhone 16 Plus akan tersedia di Makau, Vietnam, dan 19 negara dan wilayah lainnya mulai Jumat, 27 September 2024.