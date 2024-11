Makanan Viral Wow Spageti Menyasar Jogja, Tertarik Menyantapnya?

ERA.id - Spaghetti merupakan pasta yang paling populer dan digemari masyarakat Indonesia. Pasta asal Italia ini dapat disajikan dengan berbagai saus lezat yang meninggalkan kesan tak terlupakan di ujung lidah. Akan tetapi, untuk menyantap spaghetti, seringkali masyarakat perlu mencari di restoran yang menyajikan makanan Barat dan merogoh kocek lebih dalam.

Kini masyarakat tidak perlu repot lagi mengunjungi restoran bila ingin menikmati spaghetti dengan cita rasa ala resto. Baru-baru ini Mayora Group meluncurkan produk inovasi terbarunya yaitu Wow Spageti, spaghetti instan pertama dan satu-satunya di Indonesia yang mempunyai rasa selezat resto dan cukup dibuat dalam 3 menit, lengkap dengan bumbu dan topping.

“Wow Spageti hadir untuk menjawab keinginan masyarakat yang mau makan spaghetti enak, dengan kualitas selezat resto, tanpa harus repot, dengan harga yang sangat terjangkau. Memasaknya pun hanya cukup 3 menit langsung jadi, kita sudah bisa menyantap kelezatan Wow Spageti," kata Elsa Yulianti Anzalina, Marketing Manager Instant Food Mayora.

Elsa menjelaskan lebih lanjut, Wow Spageti bisa dimasak dengan mudah dan cepat seperti memasak mie instan, dan disarankan untuk menambahkan 2 sendok makan air rebusan pasta/air panas saat mencampurkan bumbu untuk mendapatkan cita rasa saus yang lebih creamy dan menggugah selera.

Hadir dalam dua varian rasa yaitu Wow Spageti Creamy Carbonara dengan sensasi rasa keju yang creamy gurih, serta Wow Spageti Meaty Bolognese dengan sensasi rasa tomat yang segar dan gurih.

Keduanya juga sudah dilengkapi topping serta bubuk cabai. Wow Spageti Meaty Bolognese dilengkapi dengan sosis, dan Wow Spageti Creamy Carbonara dilengkapi dengan tambahan ala daging krispi.

Dengan cita rasa dan kualitas ala resto yang ditawarkan oleh Wow Spageti, produk ini dibandrol dengan harga yang sangat terjangkau, yakni 3 ribuan saja.

Sejak diluncurkannya Wow Spageti pada bulan Juli 2024, produk ini berhasil mencuri perhatian masyarakat. Pada awal peluncuran, Wow Spageti menghadirkan spaghetti selezat resto ini dalam sebuah restoran bertajuk Wow Spageti Pop Up Resto berlokasi di Taman Literasi, Blok M yang berlangsung pada tanggal 5-14 Juli 2024.

Menariknya, di Wow Spageti Pop Up Resto tersebut, pengunjung disambut dan disajikan langsung oleh Chef Internasional dengan sajian yang sudah ditata ala resto, lengkap dengan aneka variasi topping tambahan seperti chicken katsu, pepperoni, hingga lelehan keju mozarella.

Para pengunjung pun tampak sangat antusias karena bisa bertemu dan berinteraksi langsung ’chef bule’ tersebut. Tak hanya mengenalkan kelezatan Wow Spageti, Wow Spageti Pop Up Resto juga mengajak pengunjung seru-seruan di photobooth yang kekinian secara gratis.

Hal tersebut membuat masyarakat antusias mendatangi Wow Spageti Pop Up Resto, datang dari berbagai area dan bahkan rela mengantri hingga ke jalan raya, sampai selama lebih kurang 4 jam.

Wow Spageti Pop Up Resto semakin viral karena banyaknya masyarakat yang penasaran dari informasi yang bertebaran di social media mereka. Alhasil, hanya dalam waktu beberapa hari event dijalankan, Wow Spageti berhasil menjual produknya hingga lebih dari 5.000 porsi, dan puluhan ribu produk ludes terjual.

“Baru banget ke sana, makanannya enak pake banget, tempat juga asik apalagi ada photobooth. Terbaik!,” tulis @derrymkh, salah satu pengunjung Wow Spageti Pop Up Resto yang menulis komentarnya di akun Instagram Wow Spageti.

Pengunjung lain juga mengatakan, “Pop Up Resto keren di tengah kota plus makanannya yahud abiez, solusi makan enak harga pas di kantong. Segala ada photoboot-nya lagi. Lumayan jadi bisa abadiin momen. Ahay,” kata @satriabims.

Melihat antusiasme masyarakat dan kesuksesan Wow Spageti Pop Up Resto di Jakarta, Wow Spageti kembali menggelar event serupa di Bandung pada 29 Agustus hingga 08 September 2024 bertempat di Paskal Hypersquare Bandung. Ternyata, antusiasme masyarakat tidak surut dan bahkan melebihi ekspektasi karena ribuan pengunjung turut menghadiri event Wow Spageti dengan lebih dari 11.000 porsi ludes terjual. Ratusan ribu produk Wow Spageti pun laku keras terjual selama event berlangsung.

"Kami melihat antusias masyarakat sangat bagus menyambut Wow Spageti. Di dua kota yang kami selenggarakan, yaitu Jakarta dan Bandung, keduanya didatangi ribuan pengunjung, hingga antrian mengular. Antusias pengunjung yang hadir membuat ramai di sosial media dan banyak juga dari masyarakat di kota lain yang mengharapkan kehadiran Pop Up Resto Wow Spageti. Oleh sebab itu, untuk menjawab rasa penasaran masyarakat, Wow Spageti juga akan hadir di Jogja dan menyusul kota-kota lainnya,” pungkas Elsa.

Wow Spageti Pop Up Resto hadir kembali di Jogja tanggal 07-13 November 2024 di Alun Alun Kidul, Yogyakarta. Sedikit berbeda dengan di Jakarta dan Bandung, tema Pop Up Resto di Jogja kali ini adalah “Bring Italy to Jogja”.

Dengan membawa suasana Itali melalui sentuhan, dekorasi dan lagu-lagu klasik ala Italia, yang akan menambah kenikmatan pengunjung seolah-olah sedang menyantap Wow Spageti di Italia.

Pengunjung juga dapat berinteraksi langsung dengan Chef Internasional dan mendapatkan banyak promo menarik seperti photobooth dan exclusive merchandise, sehingga pengunjung akan merasa seperti baru pulang liburan dari Italia. Tak lupa dengan membawa stok Wow Spageti untuk menikmati sensasi spaghetti ala resto Italia di rumah. Dengan Wow Spageti, kini siapapun bisa makan spaghetti ala resto kapanpun dan di manapun.

Sebagai informasi, Wow Spageti merupakan produk spaghetti siap saji, yang diproduksi oleh Mayora Group. Wow Spageti menawarkan spaghetti lezat ala resto yang dimasak dengan mudah, cepat dan harga terjangkau.

Terdapat dua pilihan rasa yaitu Wow Spageti Creamy Carbonara dengan sensasi rasa creamy keju yang gurih dan tambahan topping ala daging krispi, serta Wow Spageti Meaty Bolognese dengan sensasi rasa tomat yang segar dan gurih dan tambahan topping sosis.

Cara memasak Wow Spageti sangat mudah dan dapat dilakukan di rumah. Langkah pertama rebus spaghetti dan sosis (untuk varian Meaty Bolognese) dengan air mendidih selama 3 menit, kemudian tuang saus dan bumbu di piring, dan campur bumbu dan saus tersebut dengan 2 sendok makan air panas rebusan spaghetti.

Terakhir, tiriskan spaghetti dan aduk dengan bumbu dan tambahkan bubuk cabai sesuai selera. Untuk varian Creamy Carbonara, topping ala daging krispi dapat dituangkan terakhir untuk tambahan sensasi gurih dan renyah.

Wow Spageti bisa didapatkan di toko dan warung terdekat, baik mini market, supermarket, warung hingga e-commerce. Dengan harga Rp 3.000-an saja per satuannya, Wow Spageti menjadi pilihan lezat yang dapat dinikmati berbagai kalangan masyarakat.