Kucing Viral Pecinta Kardus Maru Meninggal Dunia di Usia 18 Tahun

ERA.id - Kucing viral yang gemar duduk di dalam kardus, Maru, meninggal dunia. Kepergian Maru diakibatkan tumor yang bersarang di paru-parunya.

Kepergian Maru disampaikan oleh pemiliknya lewat unggahan di YouTube-nya. Sebelum mati, Maru disebut sempat berlarian dengan cepat tidak seperti biasanya.

"Maru biasanya santai, tetapi di saat-saat terakhirnya ia melakukan lari cepat terakhir yang tak terduga. Terima kasih telah mendukung Maru hingga akhir hayatnya," tulis pemilik di akun YouTube maruhanamogu, Kamis (11/9/2025).

Kucing berusia 18 tahun itu diketahui mengalami sakit tumor yang bersarang di dalam paru-parunya.

Maru, seekor kucing Scottish Fold yang tinggal di Jepang, menjadi terkenal di internet karena kecintaannya pada kardus dan kemampuannya untuk memasukkan dirinya ke dalam wadah berukuran apa pun dengan nyaman.

Ketenarannya muncul setelah klip kesembilan yang diunggah oleh pemiliknya – yang menampilkan Maru melompat ke dalam kotak kardus kecil dengan kaki-kakinya yang mencuat dan viral pada tahun 2008.

Guinness World Records menganugerahi Maru rekor untuk hewan dengan jumlah penayangan terbanyak di YouTube pada tahun 2016 dengan lebih dari 325 juta penayangan. Rekor tersebut kemudian dipecahkan.

Kanal YouTube Maru saat ini memiliki hampir 900.000 pelanggan.