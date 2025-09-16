Penggemar K-Pop dan Drakor Mesti Kenal Korea KAJA, Apa Itu?

ERA.id - Jika Anda seorang penggemar K-Pop atau drama Korea, pasti bermimpi untuk bisa berkunjung ke negeri ginseng tersebut. Tapi siapa sangka mimpi tersebut kini bisa menjadi nyata dengan program seru dari by.U, yaitu KOREA KAJA!

Program ini memberikan kesempatan emas bagi Anda untuk merasakan langsung atmosfer Korea Selatan dan mengikuti petualangan seru yang tidak akan terlupakan.