Penggemar K-Pop dan Drakor Mesti Kenal Korea KAJA, Apa Itu?

ERA.id - Jika Anda seorang penggemar K-Pop atau drama Korea, pasti bermimpi untuk bisa berkunjung ke negeri ginseng tersebut. Tapi siapa sangka mimpi tersebut kini bisa menjadi nyata dengan program seru dari by.U, yaitu KOREA KAJA!
Program ini memberikan kesempatan emas bagi Anda untuk merasakan langsung atmosfer Korea Selatan dan mengikuti petualangan seru yang tidak akan terlupakan.
Apa Itu Event KOREA KAJA dari by.U?
KOREA KAJA adalah inisiatif dari by.U, layanan seluler prabayar, yang dirancang khusus untuk memberikan pengalaman tak terlupakan kepada para pelanggannya. Dengan bergabung dalam KOREA KAJA, Anda berkesempatan untuk mengikuti perjalanan wisata ke Korea Selatan, tempat kelahiran budaya Kpop yang mendunia.
Selama tur, Anda akan diajak mengunjungi berbagai tempat menarik, mulai dari kantor agensi idol favorit, berbelanja di Myeongdong, mengunjungi lokasi syuting drama Korea, hingga menonton konser idol kesayangan Anda secara langsung! Tak hanya itu, Anda juga akan merasakan pengalaman langsung yang selama ini hanya bisa dirasakan melalui layar kaca.
4 Cara Untuk Ikutan Event KOREA KAJA dari by.U
Untuk bisa ikut serta dalam petualangan seru ini, ada empat jalur atau cara yang bisa Anda pilih, yaitu:
1. Beli Kuota KOREA KAJA
Dapatkan paket data 65GB dengan masa aktif 30 hari hanya seharga Rp 100.000,-. Dengan membeli kuota ini, Anda sudah selangkah lebih dekat mendapatkan tiket ke Korea Selatan!
2. Kompetisi Random Play Dance Challenge
Tunjukkan bakat menari Anda dengan mengikuti kompetisi dance yang diadakan. Anda bisa mengunggah video tari di Instagram Reels atau TikTok. Ini bukan hanya tentang menari, tetapi juga kesempatan menunjukkan kreativitas Anda!
3. Beli Merchandise Ustore
Kunjungi aplikasi by.U dan cari merchandise bertanda khusus KOREA KAJA. Dengan membeli merchandise tersebut, Anda berpeluang mendapatkan tiket emas ke Korea.
4. Tukar Ucoin
Miliki Ucoin di akun by.U Anda? Tukar 50 Ucoin Anda dengan voucher raffle dan tingkatkan kesempatan untuk memenangkan perjalanan ke Korea.
Siapa Saja yang Bisa Ikut Event KOREA KAJA dari by.U?
Program ini terbuka untuk siapa saja yang ingin berpartisipasi selama periode yang ditentukan. Anda bebas memilih jalur mana yang ingin Anda tempuh, bahkan dapat mengikuti lebih dari satu jalur untuk meningkatkan peluang menang. Semakin banyak cara yang Anda ikuti, semakin besar kesempatan Anda untuk bisa terbang ke Korea!
Tahun 2025 ini, by.U akan memilih 17 pemenang beruntung yang akan merasakan pengalaman luar biasa ini. Berikut adalah pembagian pemenangnya:
- 5 pemenang dari kompetisi Random Play Dance
- 8 pemenang dari pembelian kuota 65GB
- 2 pemenang dari pembelian merchandise khusus di aplikasi by.U
- 2 pemenang dari penukaran Ucoin dengan voucher raffle
Dengan banyaknya pilihan dan kesempatan, setiap pelanggan by.U bisa meraih mimpi untuk berkunjung ke Korea Selatan, menikmati semua keindahan dan keseruannya. Kesempatan Emas yang Tidak Boleh Dilewatkan!
Bagi para fans K-Pop, K-Drama, ataupun pecinta budaya Korea, KOREA KAJA adalah kesempatan yang sangat langka. Anda tidak hanya berkesempatan untuk jalan-jalan dan melihat langsung idola Anda di Korea, tetapi juga bertemu dengan sesama penggemar dari berbagai daerah, berbagi pengalaman, dan membuat kenangan indah bersama.
Jadi, apa lagi yang Anda tunggu? Segera ikutan event KOREA KAJA by.U dan raih kesempatan untuk menikmati perjalanan tak terlupakan ke Korea Selatan! Cek informasi lebih lanjut dan syarat ketentuan di koreakaja.id. Jangan lupa untuk download aplikasi by.U sekarang juga, karena kesempatan ini mungkin tidak datang dua kali.
Selamat mencoba dan semoga Anda menjadi salah satu dari 17 pemenang beruntung yang akan terbang ke Korea! Anda mungkin akan pulang dengan cerita dan kenangan yang akan terus teringat sepanjang hidup.
