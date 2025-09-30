Kabar Baik! iPhone 17 dan Air Siap Meluncur Pertengahan Oktober di Indonesia

ERA.id - Perangkat terbaru Apple, iPhone 17 dan iPhone Air akan hadir di Indonesia. Kehadiran perangkat unggulan Apple itu akan tersedia di pasar Indonesia pada pertengahan Oktober 2025.

Distributor resmi Apple di Indonesia, iBox Indonesia secara resmi membuka pemesanan produk terbaru seri iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, dan iPhone Air. Pada laman resminya, iBox Indonesia mengajak para konsumen untuk menjadi orang pertama yang memiliki seri terbaru dari Apple dengan melakukan pemesanan lebih awal.

"Segera tersedia daftarkan ketertarikan anda di ibox.co.id," demikian pernyataan dari situs resmi iBox Indonesia.

Konsumen yang tertarik untuk mendaftar akan mendapat informasi maupun penawaran spesial selama masa pemesanan awal produk iPhone generasi terbaru. Konsumen akan diminta mengisi data seperti nama lengkap, nomor ponsel, alamat email, serta produk ponsel yang diminati.

Di halaman pendaftaran, konsumen juga dapat melihat spesifikasi perangkat-perangkat baru Apple yang akan segera dipasarkan di Indonesia.

Untuk seri iPhone kali ini, Apple menggunakan chip Bionic A19, layar inci dengan refresg rate 120Hz, sistem kamera Dual Fusion 48MP di bagian belakang dan kamera depan 18MP pada iPhone 17, yang dilengkapi pula dengan fitur Center Stage.

Perangkat iPhone 17 Pro dan Pro Max hadir dengan peningkatan yang mencakup penggunaan chip Bionic A19 Pro, RAM hingga 12 GB, serta sistem kamera dengan dukungan lensa telefoto yang memiliki zoom optik 8x.

Menariknya pada seri terbaru ini, Apple cukup berani mengeluarkan trobosan dengan merilis ponsel tipis di seri iPhone Air. iPhone Air hanya memiliki ketebalan 5,6 mm, lebih tipis dari model-model iPhone sebelumnya, sehingga memberikan kesan sangat ringan dan nyaman di genggaman.

Selain itu, semua perangkat iPhone 17 dan iPhone Air menggunakan sistem operasi terbaru Apple, iOS 26, serta dibekali kemampuan kecerdasan artifisial Apple Intelligence.​​​​​​​

Diperkirakan seri iPhone 17 dan iPhone Air ini bisa didapatkan mulai pertengahan Oktober 2025.