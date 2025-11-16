Rekomendasi Photobooth Antimainstream di Blok M, Ada yang Bergaya Toilet hingga Lemari Baju

ERA.id - Akhir pekan sering kali jadi waktu yang pas untuk melepas penat setelah rutinitas panjang. Kalau kamu ingin menghabiskan weekend dengan cara yang seru tanpa perlu jauh-jauh keluar kota, kawasan Blok M di Jakarta Selatan bisa jadi pilihan menarik. Selain kuliner dan butik-butik uniknya, Blok M juga punya sederet photobooth tematik yang sedang hits di kalangan anak muda.

Berikut rekomendasi photobooth kece di Blok M yang wajib kamu coba.

1. Portrait Flagship – Blok M Square, Lantai UG, Samping Pintu Zamrud 2

Photobooth Portrait Flagship (TikTok/wherekaniawent)

Kalau kamu suka konsep modern dan artsy, Portrait Flagship wajib masuk daftar pertama. Photobooth ini mengusung tema futuristik dengan nuansa biru metalik dan properti khas dunia digital.

Dengan pencahayaan halus dan latar yang serba mengilap, hasil fotonya terlihat seperti diambil dari majalah fashion atau kampanye brand teknologi. Cocok banget untuk kamu yang suka tampil edgy dan modern di media sosial.

2. Pictant House – Blok M Square, Ground Floor E/021

Photobooth Pictant House (TikTok/ans.oja)

Kalau kamu ingin hasil foto yang lebih kasual dan hangat, Pictant House adalah pilihan pas. Photobooth ini menghadirkan empat ruangan tematik ala rumah: bedroom, bathroom, kitchen, dan laundry.

Setiap ruangnya punya dekorasi realistis dengan detail yang menggemaskan dari selimut warna pastel, wastafel putih, hingga mesin cuci dan rak dapur kecil. Konsep “homey” ini bikin hasil foto terasa candid dan alami, seolah kamu sedang beraktivitas santai di rumah tapi tetap estetik banget untuk diunggah ke media sosial.

3. OURStudio – Pasaraya Blok M (Gedung A), Ground Floor (GF)

Photobooth OURStudio (TikTok/ajengtntrr)

OURStudio menawarkan pengalaman foto yang terasa seperti sedang berada di luar negeri. Setiap ruangnya punya konsep tematik yang detail, mulai dari interior ala lift hotel klasik hingga suasana mirip kereta Jepang lengkap dengan kursi biru dan gantungan tangan.

Ada juga sudut telepon umum bergaya retro yang bikin hasil fotonya terlihat autentik dan sinematik, cocok banget buat kamu yang suka eksplor gaya foto unik dan estetik tanpa perlu jauh-jauh keluar kota.

4. Photoria – Blok M square, Lantai GF, Pintu Melawai 9-2

Photobooth Photoria (TikTok/avocadocoffee201)

Salah satu photobooth terbaru di Blok M yang lagi ramai dibicarakan adalah Photoria. Di sini, kamu bisa pilih tiga konsep ruang yang berbeda, salah satunya Photomart, area dengan dekorasi seperti minimarket lengkap dengan rak jajanan dan troli belanja.

Properti yang interaktif bikin hasil foto terasa hidup dan spontan. Cocok banget buat kamu yang ingin konsep fun, colorful, dan anti-bosan.

5. Photomatics – Photomatics Plaza, Blok M, di Lt.2 Uma Coffee

Photobooth Photomatics (TikTok/spotvisit)

Kalau kamu suka gaya klasik tapi tetap kekinian, Photomatics wajib kamu coba. Booth ini menawarkan konsep foto otomatis dengan latar merah khas yang membuat hasil fotonya tampak vintage tapi tetap tajam. Ada pilihan cetak berukuran besar hingga seukuran wajah, jadi hasilnya bisa kamu jadikan pajangan atau hadiah buat orang spesial.

Jadi, kalau kamu sedang mencari kegiatan seru saat long weekend atau sekadar ingin memperbarui feed Instagram, jangan lupa mampir ke photobooth kece di Blok M. Siapa tahu, hasil fotonya bisa jadi kenangan paling manis di tanggal muda nanti.