Bukan Cuma Konten Biasa, 5 Channel YouTube Ini Jadi Alternatif Hiburan Akhir Pekan

ERA.id - Platform YouTube menjadi salah satu wadah tontonan yang mengahirkan konten-konten yang menawarkan konten edukatif, inspiratif, hingga menambah wawasan baru. Para pegiat media sosial pun mulai beralih ke YouTube untuk menyuguhkan konten beragam.

Berikut lima rekomendasi channel YouTube yang bisa kamu tonton di waktu luang untuk sekaligus belajar, tertawa, dan rileks.

1. Nadia Omara

Nadia Omara (Dok.YouTube/NadiaOmaraa)

Kalau kamu suka mendengarkan cerita yang bikin penasaran sekaligus menegangkan, channel Nadia Omara bisa jadi teman pas di malam hari saat sedang santai. Dengan suara lembut dan cara bercerita yang tenang, Nadia membawakan kisah-kisah kiriman para penontonnya yang sering kali menyimpan misteri tak terduga. Setiap Video terasa seperti sedang mendengarkan teman bercerita, tapi perlahan suasananya berubah jadi makin menegangkan.

2. Kok Bisa?

Kok Bisa? (Dok. YouTube/KokBisa)

Channel ini dikenal dengan konten edukasi ringan yang menjelaskan berbagai hal rumit dengan cara seru dan mudah dipahami. Lewat animasi sederhana dan narasi yang lucu, Kok Bisa? mengupas topik sains, fenomena sehari-hari, hingga isu sosial dengan gaya yang bikin penonton mikir sambil senyum. Cocok banget buat kamu yang penasaran sama banyak hal tapi pengen belajar tanpa pemahaman yang rumit

3. Ria SW

Ria SW (Dok. YouTube/riasukmawijaya)

Dari gang sempit hingga restoran terkenal, Ria SW selalu punya cara unik untuk mengajak penontonnya ikut berpetualang lewat setiap video. Ia dikenal dengan gaya bercerita yang jujur dan ekspresif, membuat siapa pun serasa ikut mencicipi setiap hidangan yang ia temui.

Bukan sekadar review makanan, Ria juga sering menyoroti suasana, interaksi dengan warga lokal, hingga kisah kecil di balik setiap tempat yang ia datangi. Channel-nya jadi pilihan pas buat kamu yang suka eksplorasi kuliner dan ingin melihat sisi lain dari berbagai kota di Indonesia maupun luar negeri.

4. Mario Caesar

Mario Caesar (Dok.YouTube/mariocaesarKA)

Channel ini dibawakan oleh dua sepupu, Niky Putra dan Mario Caesar, yang juga merupakan saudara dari penyanyi Raisa Andriana. Melalui podcast dan vlog obrolan santai, mereka membahas berbagai hal seputar kehidupan keluarga selebriti dengan cara yang ringan dan menghibur.

Penonton diajak melihat sisi lain dunia hiburan lewat cerita masa kecil, hubungan keluarga, hingga obrolan hangat bersama tamu dari kalangan artis dan kerabat mereka

5. Fadil Jaidi

Fadil Jaidi (Dok.YouTube/fadiljaidi7416)

Channel YouTube Fadil Jaidi selalu sukses bikin penonton ketawa lewat interaksi lucu bareng ayahnya, Pak Muh. Gaya Fadil yang spontan dan ekspresif bikin setiap vlog terasa natural seolah kita ikut nimbrung di rumah mereka.

Selain konten keluarga, Fadil juga sering bikin video reaksi, challenge, dan kolaborasi bareng temen-temen selebriti dengan gaya kocak khasnya.

Nah itu dia lima channel YouTube yang bisa jadi pilihan buat nemenin waktu luangmu. Dari yang lucu, misterius, sampai edukatif, semuanya punya cara unik buat ngisi hari-hari kamu biar nggak monoton. Tinggal pilih sesuai suasana hati aja mau ketawa, mikir, atau sekedar santai, semua ada!