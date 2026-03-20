Bukan Hanya Rendang dan Opor Ayam, Ini 5 Makanan Khas Lebaran yang Patut Dicoba

ERA.id - Momen Lebaran di Indonesia identik dengan sajian ketupat dan opor ayam. Namun, di sejumlah daerah di Indonesia juga memiliki kekayaan kuliner dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki makanan khas yang unik, menggugah selera, dan diwariskan turun temurun untuk merayakan hari raya Lebaran.

Berikut 5 makanan unik khas Lebaran di Indonesia dari berbagai daerah yang bisa kamu coba.

1. Ayam Gagape

Makanan khas asal Makassar ini sering disajikan pada momen Lebaran. Hidangan yang memiliki kemiripan dengan opor ayam ini disebut ayam gagape, yang membedakannya adalah bumbu yang lebih kental dan pekat sehingga terlihat lebih kering dibandingkan dengan opor ayam.

Hidangan ini menjadi salah satu sajian yang harus ada untuk menjamu tamu ataupun kerabat yang berkunjung di hari Lebaran.

2. Ayam Woku

Di Manado, ada kudapan ayam woku yang turut menjadi hidangan khas di hari raya Lebaran. Ayam Woku menjadi hidangan yang wajib ada untuk dinikmati bersama keluarga dan tamu yang bersilaturahmi. Di saat makanan lain memiliki citarasa manis, ayam woku hadir dengan citarasa pedas dan segar sehingga memberikan sensasi yang berbeda. Ayam woku juga mengandalkan kesegaran bumbu kuning dan rempah aromatik seperti daun kemangi, daun pandan, dan daun jeruk.

3. Poteng Jaje Tujak

Berpindah ke Lombok, ada Poteng Jaje Tujak, salah satu makanan khas Lombok, Nusa Tenggara Barat. Hidangan ini identik disajikan selama perayaan Lebaran. Poteng jaje tujak merupakan tradisi turun temurun yang memiliki rasa manis, segar, dan gurih dalam satu suapan.

Hidangan khas ini menjadi menu wajib yang hampir selalu ada disetiap rumah warga di Lombok, bahkan dinilai sebagai penghormatan bagi tamu dan keluarga.

4. Gogoso

Gogoso merupakan makanan tradisional khas Makassar, Sulawesi Selatan, yang menjadi ciri khas selama Lebaran. Bentuknya mirip dengan lemper karena dibungkus dengan daun pisang, namun yang membedakannya adalah Gogoso berisi ikan tongkol yang diolah dengan kelapa sangrai dan rempah-rempah yang kemudian dibakar.

5. Orem-orem

Bagi warga Malang, Lebaran kurang lengkap tanpa Orem-orem yang disajikan bersama dengan ketupat di hari raya Idulfitri. Hidangan ini menjadi kudapan tradisional otentik dari Malang, Jawa Timur.

Orem-orem merupakan masakan dengan bahan dasar tempe, ayam, dan telur yang disajikan dengan kuah santan, sehingga sangat cocok untuk dipadukan dengan ketupat sebagai pelengkap. Sajian ini juga biasanya dinikmati bersama taoge dan bawang goreng. Hidangan ini sangat cocok untuk dinikmati bersama keluarga di hari raya Lebaran.

Gimana, ada yang pernah dicoba? Indonesia memang kaya akan kuliner, namun masih banyak yang belum dieksplor oleh masyarakatnya.