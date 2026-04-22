Resmi Diluncurkan, Nihi Rote dan Hospitality Academy Hadirkan Ruang Bermanfaat Bagi Warga Lokal

ERA.id - Kawasan wisata yang dikenal dengan resor mewah, Pantai Bo'a di Kabupaten Rote, Nusa Tenggara Timur (NTT), semakin berkembang dengan hadirnya Nihi Rote dan Rote Hospitality Academy. Kehadiran ini diharapkan bisa memberi banyak manfaat untuk warga sekitar.

Founder dan Presiden Komisaris PT. Bo’a Development, Panji Adhikumoro Soeharto, mengatakan program yang akan dijalankan oleh Yayasan Kesejahteraan Rote Peduli bersama Rote Hospitality Academy ini menandai babak baru pembangunan berkelanjutan di wilayah tersebut.

Melalui Rote Hospitality Academy, generasi muda setempat mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan kerja secara gratis.

"Kami berkomitmen kuat untuk melestarikan keaslian budaya lokal dan memberdayakan generasi muda melalui pelatihan kerja gratis," ujar Panji dalam keterangan tertulisnya, Rabu (22/4/2026).

Panji menjelaskan nantinya program ini tidak hanya berfokus pada industri perhotelan saja, tetapi juga telah melahirkan sejumlah tenaga ahli lainnya yang siap mengabdi di daerahnya.

Selain itu, Panji menuturkan kehadiran Nihi Rote juga turut hadir sebagai ruang tumbuh bagi masyarakat, bukan sekadar menjadi destinasi wisata saja. Hal ini turut selaras dengan hadirnya konservasi satwa, termasuk perlindungan kura-kura leher ular yang terancam punah.

"Resor ini adalah rumah, bukan hanya untuk tamu, tetapi juga untuk masa depan yang lebih baik bagi komunitas, flora dan fauna di pulau ini," jelasnya.

Kehadiran proyek ini turut mendapat apresiasi dari Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, yang hadir langsung dalam acara tersebut. Ia bahkan didapuk untuk menandatangani prasasti soft opening.

"Sungguh sebuah kebanggaan saya bisa hadir di sini, menyaksikan sebuah resort yang luar biasa indah ini. Saya mengapresiasi dengan adanya hospitality academy ini. Semoga bisa menghasilkan dan meluluskan putra-putri daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semoga Pulau Rote semakin dikenal di dunia internasional," kata Titiek.

Acara ini juga dihadiri oleh sejumlah tokoh, di antaranya Anggota Komisi IV DPR RI Alien Mus dan Rajiv, serta para founder Nihi Rote lainnya.

Lebih dari sekadar pembangunan fisik, Nihi Rote dan Rote Hospitality Academy menjadi contoh bagaimana sebuah pulau dapat dibangun dengan pendekatan berkelanjutan dan berorientasi pada manusia. Harapannya, inisiatif ini mampu menjadi katalis perubahan, membuka peluang, dan menghadirkan masa depan yang lebih sejahtera bagi masyarakat Rote dan sekitarnya.