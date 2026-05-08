Innovate for Impact Day Jakarta 2026 Satukan Ekosistem ASEAN Demi Dorong Inovasi Lintas Industri

ERA.id - Innovate for Impact Day Jakarta 2026 berhasil mempertemukan lebih dari 90 pendiri startup, investor, hingga tokoh dalam industri startup. Acara ini juga turut dihadiri oleh perwakilan pemerintah, termasuk perwakilan dari Malaysia.

yang diselenggarakan pada 6 Mei 2026 di The Garuda Spark Innovation Hub (GSIH) fX Sudirman-Jakarta, sukses mempertemukan lebih dari 90 pendiri startup, investor, tokoh dalam industri startup, serta perwakilan pemerintah dari berbagai negara ASEAN, dengan partisipasi aktif dari Malaysia dan Indonesia.

Mengusung tema “Catalysing Innovation for Impact in ASEAN”, acara ini diselenggarakan di The garuda Spark Innvovation Hub (GSIH) FX Sudirman, Jakarta, Kamis (7/5/2026). Acara ini dirancang sebagai platform regional yang menghadirkan dua program utama, yaitu Creative Exchange Jakarta 2026 dan Grill or Chill Jakarta 2026.

Direktur Pengembangan Ekosistem Digital, Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Dr. Sonny Hendra Sudaryana mengatakan pentingnya memperkuat konektivitas antaranegara ASEAN. Hal ini juga bertujuan untuk menjadi jembatan ide, talenta, serta peluang lintas pasar.

"Ke depan, ASEAN perlu bergerak sebagai ekosistem yang saling terhubung, bukan sebagai pasar yang berjalan sendiri-sendiri. Hal ini membutuhkan koordinasi lebih kuat antara kebijakan, platform ekosistem startup, dan para mitra. Sehingga, para founder startup mampu berkembang lintas negara dengan dukungan dan arah yang jelas," ujarnya.

Acara ini juga menjadi momentum penandatanganan perjanjian kerja sama antara Satu Creative, diwakili oleh Ahmad Azuar Zainuddin, dan Direktorat Pengembangan Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, diwakili oleh Dr. Sonny Hendra Sudaryana.

Perjanjian kerja sama ini menjadi cermin komitmen bersama dalam memperkuat kolaborasi ekosistem inovasi ASEAN melalui pengembangan kolaborasi lintas negara yang lebih terstruktur.

Ahmad Azuar Zainuddin mengatakan bahwa ASEAN saat ini berada pada momentum penting dalam perjalanan inovasinya, di mana kolaborasi akan menjadi faktor penentu keberhasilan ke depan.

"Saat ini merupakan momen penting terbukanya berbagai peluang di ASEAN, tetapi tantangan yang dihadapi juga semakin kompleks. Masa depan kawasan ini akan sangat ditentukan oleh kemampuan kita berkolaborasi lintas industri, yang menghubungkan founder, investor, pemerintah, dan para mitra untuk mengubah ide menjadi inovasi berdampak nyata dan berkelanjutan,” kata Ahmad Azuar.

Melalui keseluruhan rangkaian acara, ada visi yang terlihat jelas, yaitu inovasi startup di ASEAN akan terus ditentukan oleh solusi yang relevan terhadap kebutuhan nyata masyarakat.

Kemampuan sebuah startup untuk beradaptasi di tengah kebutuhan pasar dengan fokus pada kebutuhan pengguna akan menjadi faktor utama dalam menciptakan dampak berkelanjutan di kawasan ASEAN.

Acara ini juga memperkuat berbagai diskusi dan kolaborasi yang ada, serta menciptakan ruang strategis bagi ide, investasi, dan kemitraan untuk tumbuh lebih terarah di seluruh kawasan ASEAN.

Acara ini diselenggarakan secara kolaboratif oleh Satu Creative dan Garuda Spark Innovation Hub, sebuah program di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (KomDigi), sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperkuat konektivitas regional dalam lanskap inovasi ASEAN.