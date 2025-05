AI Innovation Conference 2025 Sukses Digelar, Dorong Inovasi AI Lintas Industri

ERA.id - AI Innovation Conference 2025 yang diselenggarakan oleh Algoritma Data Science School dan Supertype berlangsung sukses. Antusiasme masyarakat terhadap kecerdasan buatan (AI) terlihat sangat besar dengan dihadiri oleh 600 peserta.

Mengusung tema “Unlocking New Possibilities with AI”, konferensi ini menarik lebih dari 600 peserta dari beragam latar belakang, mulai dari profesional teknologi, perbankan, manufaktur, transportasi, hingga sektor energi.

Acara ini disponsori oleh Nusa.id dan teleAI, serta didukung oleh community partner diantaranya Jobhun, Media Indonesia, Voi.id, Era.id, Tech in Asia, Tempo Media, Learnext, dan APTIKNAS.

Konferensi ini menjadi ajang kolaboratif yang mempertemukan para pemimpin, inovator, dan pengambil keputusan untuk mendalami penerapan AI yang strategis dan berdampak nyata.

Melalui berbagai keynote dan panel diskusi, peserta diajak memahami lanskap AI terkini serta langkah-langkah konkret yang bisa diambil untuk mendorong pertumbuhan bisnis dan efisiensi operasional.

AI Innovation Conference 2025 menghadirkan deretan pembicara inspiratif yang merupakan tokoh kunci dalam pengembangan dan penerapan AI di Indonesia, antara lain Samuel Chan – Co-Founder, Supertype & Algoritma; Irvan Bastian Arief – VP of Data Science and Machine Learning Engineering, tiket.com; Ir. Dito Eka Cahya, S.T., Ph.D – AI, IoT, and Data Infrastructure Development & Partnership Lead, BRIN RI.

Kemudian Ben Hughie Rezanda – Section Head Data Engineer, Super Indo; Indra Hidayatullah – Information Technology Operations Division Head, BTN; Andrea Parestu – AVP Data Management, BCA; I Wayan Wisnu Anantawijaya – Division Head of Venture Building, Academy, and Technology, Astra International; Abdul Rozak Hamzah – Head of Knowledge Management and Innovation, Adira Finance; dan Billyansyah Andika Pratama – Learning & Development Section Head, LRT Jakarta

Lalu Anindio Daneswara – SVP of IT & Digital, PT Semen Indonesia; Edwin Simjaya – Head of AI & Software Center, Kalbe Digital Lab; Raditya Maulana Rusdi – Director of IT Systems and Services, PT Transportasi Jakarta; Muhammad Awqi Gibran – Sr. Engineer Petroleum AI, Pertamina Hulu Rokan; Pingky Dezar Zulkarnain – Director of IT, BPK RI; Juan Intan Kanggrawan – Head of Data & Product, Smart Cities & GovTech (Indonesia); dan Vincentius Christopher Calvin – AI Infrastructure Lead, Sectors.app.

AI Innovation Conference menghadirkan diskusi-diskusi mendalam mengenai berbagai aspek penting dalam pengembangan dan penerapan AI. Beberapa topik yang dibahas dalam sesi panel dan keynote antara lain:

The Foundations of Enterprise-Ready AI Systems

Menyoroti elemen penting dalam membangun sistem AI yang siap pakai dalam operasional bisnis

Overcoming Barriers to AI Adoption in Industry

Mengupas tantangan utama adopsi AI seperti resistensi budaya dan keterbatasan infrastruktur, serta strategi untuk mengatasinya.

AI in Finance: Enhancing Risk Management and Fraud Detection

Membahas bagaimana AI memperkuat manajemen risiko dan deteksi fraud di sektor keuangan untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan.

Optimizing Operations with Machine Learning

Mengeksplorasi penggunaan machine learning untuk predictive maintenance dalam meningkatkan keandalan sistem dan meminimalisir biaya operasional bisnis.

Future-Proofing Talent: Building Skills for AI-Driven Innovation

Diskusi mengenai skill yang dibutuhkan di era AI dan strategi organisasi dalam mengembangkan talenta digital melalui upskilling dan reskilling tenaga kerja.

AI-Driven Transformation in BUMN: Enhancing Innovation and National Competitiveness

Studi kasus penerapan AI di BUMN untuk mendorong efisiensi, inovasi, dan daya saing nasional.

AI in Manufacturing: Optimizing Workflows and Productivity

Menunjukkan bagaimana AI digunakan untuk optimasi lini produksi, quality control, dan efisiensi alur kerja.

Transforming the Transportation Industry with AI

Membahas AI dalam optimasi rute, manajemen armada, dan analisis lalu lintas demi sistem transportasi yang lebih efisien dan aman.

AI in Energy & Natural Resources: Unlocking Efficiency and Sustainable Growth

Mengulas penerapan AI di sektor energi dan sumber daya alam seperti predictive maintenance, monitoring berbasis computer vision, dan otomasi eksplorasi demi efisiensi berkelanjutan.

The Role of Government and Industry in Shaping the Future of AI

Diskusi strategis mengenai kolaborasi antara pemerintah dan swasta untuk membentuk ekosistem AI yang inovatif dan berdaya saing.

Melalui sesi-sesi ini, para pemimpin industri dan praktisi bisnis diajak untuk memahami bagaimana AI dapat diterapkan secara nyata untuk menciptakan efisiensi, akurasi pengambilan keputusan, dan daya saing jangka panjang.

Selain menjadi ajang berbagi wawasan, konferensi ini juga menjadi kesempatan emas untuk membangun jaringan profesional lintas sektor, membuka peluang kerja sama baru, dan memperluas perspektif dalam menghadapi era transformasi digital.

AI Innovation Conference 2025 membuktikan bahwa ekosistem AI di Indonesia terus tumbuh dan berkembang. Dengan keterlibatan aktif dari berbagai sektor—pemerintahan, BUMN, swasta, hingga startup teknologi—acara ini menjadi katalis bagi lahirnya inisiatif-inisiatif baru yang mendorong adopsi AI yang inklusif dan berkelanjutan.

Agar dapat mengadopsi teknologi ini secara optimal, perusahaan dan institusi perlu memastikan bahwa tim mereka memiliki kemampuan yang relevan untuk mengoperasikan dan berinovasi dengan AI. Keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia yang mampu menerjemahkan potensi AI menjadi solusi nyata.

Untuk mendukung langkah tersebut, Algoritma Data Science School siap menjadi mitra strategis dalam pengembangan keterampilan dan kapabilitas AI di organisasi Anda. Dengan program pelatihan praktis dan layanan konsultasi yang dirancang untuk berbagai kebutuhan industri, Algoritma membantu tim Anda memahami, membangun, dan menerapkan solusi berbasis AI secara efektif.

Kunjungi https://algorit.ma untuk memulai perjalanan transformasi AI di perusahaan Anda.