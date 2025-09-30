El Putra dan Leya Princy Kompak Pilih Adegan Paling Sulit, Putus Meski Tidak Pacaran

ERA.id - Aktor pendatang baru El Putra Sarira mengungkap adegan paling sulit dimainkan saat berperan menjadi Rangga dalam film Rangga & Cinta. El mengaku adegan putus dengan Cinta sangat sulit meski belum pernah berpacaran.

Memerankan karakter ikonik Rangga di film Rangga & Cinta, aktor asal Makassar ini mengaku kesulitan dalam berakting di film debutnya. El terang-terangan memilih adegan putus hubungan dengan Cinta yang diperankan oleh Leya Princy sebagai salah satu yang tersulit.

"Kalau ditanya scene mana yang paling challenging buat saya pribadi, itu Ketika scene putus. Padahan nggak pernah pacaran," kata El Putra Sarira saat ditemui di Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (29/9/2025).

El menjelaskan adegan putus itu sulit dilakukan lantaran ia harus menggambarkan perasaan campur aduk antara cinta dan masa depan.

"Sebenarnya mereka punya mixed feeling. Jadi memang ketika perasaan yang kurang baik ketemu, jadinya kayak mixed feeling banget," tuturnya.

Senada dengan El Putra, Leya Princy juga merasakan hal yang sama saat harus mengambil adegan tersebut. Leya mengaku perasaan yang bertolak belakang itu mebuatnya sakit sekaligus bimbang.

"It's a complicated feeling yang sakit, tapi harus karena i choose my best friends. Setelah itu drain banget sebenarnya. Tapi it's a wonderful challenge, aku happy sih ngelakuinnya," ungkap Leya.

Film Rangga & Cinta merupakan versi rebirth dari film ikonik Ada Apa dengan Cinta? (2002) dengan versi musical. Film ini turut dibintangi oleh Jasmine Nadya, Daniella Tumiwa, Kyandra Sembel, Katyana Mawira, Rafly Altama, dan Rafi Sudirman.

Rangga & Cinta akan tayang serempak di bioskop mulai 2 Oktober 2025.