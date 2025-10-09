Tayang Hari Ini, Enzy Storia Galau Pilih Maxime Bouttier atau Jourdy Pranata

ERA.id - Film romcom klasik Yakin Nikah resmi tayang di bioskop mulai hari ini, 9 Oktober 2025. Film ini menggambarkan kisah cinta Niken (Enzy Storia) yang bimbang di antara dua pilihan, pacar atau mantan di SMA.

Berkisah tentang Niken (Enzy Storia) yang bimbang dengan hubungannya bersama Arya (Maxime Bouttier). Niken yang didesak menikah oleh sang ibunda (Ersya Mayori) mulai memancing Arya untuk segara menikahinya.

Di sisi lain, adik Niken, Anggi (Amanda Rigby) sudah dilamar oleh sang kekasih, Danny (Arya Vasco). Desakan untuk menikah pun terus datang dan membuat Niken tertekan.

Arya yang sibuk dengan dunianya sendiri pun membuat Niken semakin bimbang. Di satu sisi, mantan Niken selama di SMA, Gerry (Jourdy Pranata) datang kembali.

Tanpa aba-aba, Gerry langsung menajak Niken untuk menikah dan memperbaiki hubungan mereka yang rusak. Apakah Niken mau menerima pinangan Gerry? Atau justru Niken tetap setia dengan Arya?

Film Yakin Nikah bisa ditonton mulai hari ini, 9 Oktober 2025 di seluruh bioskop Indonesia.