Video Anies Baswedan Nyaris Kelelep ke Dalam Air Keruh Saat Naik Getek, Cek Faktanya..

ERA.id - Beredar sebuah video yang diklaim sebagai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang nyaris tenggelam di sungai.



Informasi itu dibagikan oleh akun Twitter WEWE GOMBEL (@we_jogja) pada 21 Januari 2022 dan mendapat atensi berupa 15 retweet dan 63 suka.



Narasi:

"Siapa yg bilang gubernur @aniesbaswedan Kgak kerja ???!!







Berdasarkan hasil penelusuran, dilansir laman turnbackhoax.id, video tersebut adalah Wali Kota Panaji, India bernama Surendra Furtado yang terjatuh dari mesin penyiangan pada 26 Juni 2016 ke dalam air keruh.

Mengutip dari India.com, sang wali kota terjatuh bersama lima orang pejabat dan seorang jurnalis saat memperkenalkan mesin penyiangan untuk membersihkan anak sungai St Inez.



“It was a minor incident. There is nothing to worry, I was safely back on the vessel. I am not hurt. The incident happened just at the bank of the creek (Itu adalah insiden kecil. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, saya kembali ke kapal dengan selamat. saya tidak terluka. Peristiwa itu terjadi tepat di tepi sungai),” ujar Surendra.





Sebagai tambahan, hoaks yang sama sebelumnya pernah dibahas dalam artikel Turn Back Hoax berjudul [SALAH] Video Perahu Anies Baswedan Terbalik terbit pada 22 November 2021.



Dari berbagai fakta di atas, cuitan akun Twitter WEWE GOMBEL (@we_jogja) dikategorikan sebagai Konteks yang Salah.

Kami juga pernah menulis soal 4 Zodiak yang Sering Gagal dalam Hubungan Percintaan, Kamu Salah Satunya? Kamu bisa baca di sini

Kalo kamu tahu informasi menarik lainnya, jangan ketinggalan pantau terus kabar terupdate dari ERA dan follow semua akun sosial medianya!

Tag: berita hoaks anies baswedan cek fakta