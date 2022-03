Momen Lucu Erick Thohir Tegur Susi Pudjiastusi Karena Merokok Di Areal Sirkuit Mandalika, Susi Malah Komplain Balik

ERA.id - Selain viralnya pawang hujan dalam ajang balap MotoGP Grand Prix of Indonesia di Sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat pada Senin (21/03/2022), rupanya banyak juga momen unik lainnya.



Salah satunya, saat Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegur Mantan Menteri Keluatan dan Perikanan Susi Pudjiastuti karena merokok di lingkungan sirkuit.



Melalui akun Instagramnya, Erick Thohir mengunggah video momen dirinya menegur Susi Pudjiastuti.



Instagram Erick Thohir





Namun, dalam video tersebut, Eric Thohir malah dikomplain balik oleh Susi Pudjiastuti.



Susi komplain lantaran tidak ada tempat merokok di lokasi sirkuit Mandalika.



"Aku mau komplain, smoker has no place, tadi saya kepergok sama pak ET lagi ngerokok di bawah tangga, dilihat sama supir truk," jelas Susi.



Dalam kesempatan tersebut Susi juga memuji sirkuit tersebut.



"Tahun lalu saya datang belum ada apa-apa, sekarang sudah luar biasa," kata Susi.

Tag: erick thohir susi pudjiastuti